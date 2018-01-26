開BMW X6買早餐 館長老婆被老闆酸「做偏的吼！」

2018年01月26日 09:03 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

網路紅人「館長」陳之漢昨(25)日開心前往高雄海軍陸戰隊司令部演講，照片曝光引發網友熱議，晚間傳出館長開直播替老婆打抱不平。傳出林口當地一間早餐店老闆，只要看到館長老婆去買早餐就會出言調侃幾句，昨日甚至直接虧館長老婆是「做偏的」，讓館長氣到直播中直接打給早餐店老闆，對方表示自己只是在開玩笑，甚至反批館長流氓行徑，欺負善良老百姓。

館長陳之漢25日透過直播表示，林口當地一間連鎖早餐店老闆，只要老婆去買早餐時，早餐店老闆就會出言調戲，但因為「那間早餐店最方便，買完就能直接送小孩去保母家，所以一開始就勸老婆不用放在心上」，但昨日老婆就是開著他的BMW X6去買早餐，早餐店老闆直接當著所有客人面前對老婆說「妳們是做偏的吼！」讓館長老婆覺得相當受傷。

館長表示，「我從不欺負別人，我老婆更是低調，從不主動去招惹事情！」可是早餐店老闆多次對他太太出言不遜，讓館長氣到在直播中直接叩應早餐店老闆理論，接電話的早餐店老闆娘表示先生雖經常調侃老婆，但夫妻倆都是用這種方式跟客人開玩笑閒聊、搏感情，還說跟別人開玩笑都沒事，暗酸館長老婆愛生氣。

早餐店老闆娘甚至表示館長耍流氓、欺負善良老百姓，「我們還要做生意耶！」聽完對方的辯解讓館長更火大了，「現在是打人的喊救人哦？」館長相當不滿的表示，難道要因為自己是公眾人物的關係，早餐店老闆對老婆的這種惡言調侃、羞辱嘲弄就該接受嗎？

直播引發許多網友熱烈討論，紛紛留言表示，「買東西還被如此調侃，連鬼神都會發火，如果是為了拉近顧客跟店家的距離，這樣的方式有些太超過了點」、「肉搜店家啦！地址說出來哪天就給他經過開個玩笑一下」、「這種玩笑好笑嗎？很差勁欸」、「以為女性就好欺負是嗎？老闆真的愛虧到有點白目」。