台中六大夜市倒光！蘇美戰神4字神解倒閉真正原因

2018年01月26日 10:23 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

台灣夜市是出名的觀光客必到景點之一，商機不容小覷，但近日卻驚傳台中「六大夜市」一年內接連倒閉，引起民眾熱議。有攤商猜測可能是多元性不足、攤販重疊性高，以及大環境景氣不好才導致，但《批踢踢》紅人「蘇美戰神」卻不這麼看，反而認為倒閉真正原因，在於忽略「俗又大碗」這四個字。

蘇美戰神在《批踢踢實業坊》分析夜市倒閉原因，他表示台灣「圈地型夜市」有著獨特的優勢，一、地點偏遠，土地成本相對低廉，二、正所謂團結力量大，數大便是美，夾帶無限商機。

他認為夜市會做到倒閉，和攤商猜測的原因並無太大關聯，而是大家都忽略了「夜市真正精神」，也就是「俗又大碗」，尤其是景氣低迷的台灣，更適合夜市發展。

蘇美戰神點出夜市倒閉真正原因，是大家都忽略了「夜市真正精神」，也就是「俗又大碗」。（本報系資料照）

蘇美強調，要將夜市「公司化經營」，「生意就是要做長久，細水長流才是首要目標，千萬不要學一些目光短淺的生意人，看人家生意好，就要漲租金。你漲租金，店家商品價格絕對跟著上揚，到時候客人不爽來，夜市早晚會解體。」

另外，他還提出了夜市短、中、長期目標，最初必須要靠「量大價低」，「吃到飽餐廳在台灣為什麼那麼大尾，靠的就是量大取勝」、「量一大，上游價格就低，這才是真正的利潤所在」，而中期則可將觸角延伸至旅館業異業合作，推出消費券或住宿券吸客，到達一定規模後，能夠結合接駁車接送。

最後，長期則是「炒地養房」，他表示圈地型夜市選擇在較偏遠的地點開市，除了土地成本低廉之外，還能帶動錢潮，形成了炒地，「人多就開路，路開了店家跟著來，店家一多土地自然貴」。

圖為過去六合夜市榮景。(中時資料照)

文章曝光後，讓不少網友紛紛大讚「有道理」、「現在的夜市吃沒多少就比外面餐廳還貴」、「夜市若跟一般商家一樣貴，還不如去商家」、「二三十年前的夜市就是這樣，俗又大碗才吸引消費」；但也有網友否定，「夜市本來就是靠地緣自己發展起來的，硬開的本來就難存活」、「夜市還是要有特色」。

另外還有網友補充，「現在夜市一定要跟學生緊密，中原或靜宜這反而越來越熱鬧」、「夜市要長久要有固定客群，像學生就是標準客群，太偏僻的夜市，一下人潮就會散光」。

回顧近幾年全台倒閉的夜市其實還不少，像是新北市文創觀光夜市、星光夜市、樂華夜市；台中大里國際夜市、妖怪夜市；高雄金鑽夜市、水湳夜市、建工夜市等等。