Eason聚餐詭笑疑中邪 驚爆一個月狂掉13公斤

Eason聚餐詭笑疑中邪 驚爆一個月狂掉13公斤（圖／翻攝自Eason黃尹宣臉書）

友善列印
／綜合報導

出身自搞怪團體「CIRCUS」的Eason（黃尹宣），單飛後轉型當主持人，陸續接下靈異節目外景主持，走訪各大靈異景點，被封為新一代「鬼王」，如今卻傳出身高168公分的他，竟在一個月內爆瘦13公斤，但他受訪時表示三餐正常，卻因為不明原因體重狂掉，就連老闆黑人（陳建州）也不禁懷疑他中邪。

Eason過去曾跟KID、廖人帥、小馬（林家緯）合組搞怪團體「CIRCUS」，堪稱網紅始祖，有著超敢玩又超瘋的無厘頭形象，現在化身通告咖，更是靈異節目固定班底。不過日前卻被黑人爆料，某次相偕吃飯時，Eason竟突然發出詭異笑聲，讓黑人當場看傻眼，懷疑他卡到陰。

Eason聚餐詭笑疑中邪 驚爆一個月狂掉13公斤 Eason上節目錄影透露爆瘦原因。（圖／翻攝自Eason黃尹宣臉書）

對此，Eason解釋，有時腦中會突然閃過主持靈異外景節目的錄影畫面，發出詭笑的當下是想起某次前往某家廢棄醫院，探索到一半時突然聽見沉重的腳步聲越發接近，正當所有工作人員準備落跑時，才發現是喝醉的遊民剛好經過，想到這段經歷，他一時情緒複雜才會不自覺發笑，讓旁人誤以為是中邪。

Eason上節目「上班這黨事」錄影時，亦透露接下靈異節目主持棒逾一年多，當時就曾因為壓力太大一個月內爆瘦13公斤，讓原本身材就比女生纖細的人更為瘦削，體重僅有44公斤，「我身體變得很差，吃下去的都吸收不了，就是一直瘦，還去照胃鏡…醫生說我長期處在精神很緊繃的狀態下，所以才會這樣」，自嘲這也是一種職業傷害。

此外，因為主持靈異節目，好友謝忻和小甜甜辦入厝派對，擔心Eason身邊有好兄弟跟著，所幸將他從邀請名單中除名，讓他哭笑不得，直呼錢很難賺。

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