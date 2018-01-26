年薪上看138萬！陸5月又想挖腳台灣150名博士

2018年01月26日 13:08 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸搶人才動作頻頻，繼去年5月於台灣舉辦「台灣優秀博士上海高校交流會」活動，吸引逾百位台灣博士爭相報名，共50人赴上海參加媒合，年薪上看人民幣30萬元（約新台幣138萬元）；主辦方今年5月打算擴大舉行，目標邀請150位博士參加，媒合對象也從上海市延伸至江蘇、浙江境內大學。

台灣土博士滿街跑，找不到教職時有所聞，回顧去年的報名情況，踴躍人數超乎主辦單位預期，共吸引了117人報名，甚至有人遠從德國、荷蘭等地親赴上海面試，最後篩選出50人參與媒合活動，包括和復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師範大學、上海音樂學院、上海戲劇學院、上海大學在內的15所大學進行交流。

根據《聯合報》報導，活動共同主辦人、上海華東師範大學企管系教授陳弘信指出，去年有5位台灣博士前往上海華東師範大學任教，受到上海官方及大陸中央的高度肯定，因此今年招募活動將整合上海市、江蘇省、浙江省境內的大學，提供台灣博士更多媒合機會，從中選出菁英，年薪上看30萬人民幣（約138萬台幣）。

事實上，大陸近年來積極廣招台灣博士至大陸地方大學任教，開出的薪資條件一年底薪至少近百萬台幣，加上研究經費150至200萬台幣年薪大有人在，比台灣優渥，累積經驗後更有機會轉至重點大學教書，不用有優秀的留洋名校學歷背景，也能在大陸尋得小確幸。