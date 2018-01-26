搭機遇小孩狂踢椅背 恐龍媽神回：不是我踢的啊！

2018年01月26日 14:59 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

搭飛機時，遇到後方的乘客猛踢椅背真的會讓人很憤怒！就有一名女網友發文表示，在從日本要回台灣的飛機上，座位後方坐了一位抱著小嬰兒的媽媽，當時小嬰兒不斷的踢原PO男友的椅背，男友感到有些困惑，於是她轉過身和對方小聲地說「可以麻煩不要一直踢椅背嗎？」沒想到這名媽媽竟回說「不是我踢的啊！小孩踢的，小孩就是這樣沒辦法啊！」讓原PO和男友超傻眼。

一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，和男友結束日本之旅回台灣的飛機上，男友的後座坐了一位抱小嬰兒的媽媽，但小嬰兒不停地踢男友的椅背，小嬰兒的媽媽還和一旁的爸爸說，「你看～他腿會蹬～你看～他在踢～」，原本想睡個覺好好休息的原PO男友開始緊皺眉頭，於是原PO轉過頭向對方說，「不好意思...可以麻煩不要一直踢椅背嗎？」

沒想到小嬰兒的媽媽竟然回說「不是我踢的啊！」原PO對於這樣的反應感到相當驚訝，看著對方「蛤...」的說不出話，小嬰兒的媽媽竟還接著說，「啊就不是我踢的啊！小孩子踢的！小孩就是這樣沒辦法啊！」讓原PO十分錯愕，「這位媽媽的意思是...要我自己跟她小孩溝通嗎....？」原PO認為，「小孩的行為就是妳的責任，如果小孩造成別人困擾，那妳就該解決，如果妳帶小孩的方式，真的會影響到其他客人的權益或甚至造成別人困擾，真的強烈希望妳不要帶他出來玩。」

文章一出，引發網友熱烈討論，「只會生，不會教？」、「可憐的小孩，遇到不負責任的媽媽」、「恐龍爸媽也越來越多，為下ㄧ代擔憂」、「大人沒教養就是這樣，小孩不懂是不會教喔？幹嘛妨礙別人？」、「產檢可以多檢驗一項：母體的智商嗎」、「真的很傻眼，有沒有這麼不負責任的」。