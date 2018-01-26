館長夫人開X6遭辱「做偏的」！只因早餐店老闆開X5

2018年01月26日 15:05 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

網路紅人「館長」陳之漢老婆日前開著BMW X6前往林口一間早餐店，結果遭酸「做偏的」，讓他忍無可忍，透過直播打電話向店家質問用意，嚇得老闆娘急忙道歉，從兩人對話可見，原來老闆本身也開著一輛X5，懷疑是眼紅才出此言，不過兩人目前已經和解。

成吉思汗館長陳之漢25日開直播，不忍心見妻遭羞辱，氣得當場打電話質問早餐店老闆娘，老闆娘口口聲聲說是「誤會」，但館長仍相當火大，痛罵「你老公跟我老婆說，跟你尪說『車子不要改得這麼騷』是什麼意思？」、「你老公每次看到我老婆開野馬，啊我有三台車，看見都在虧說『喔你們車這麼多，你們是在做什麼的？做偏的喔！』」

館長透過直播打電話向店家質問用意，嚇得老闆娘急忙道歉。(翻攝YOUTUBE影片)

老闆娘則解釋，由於丈夫同樣喜歡跑車，所以才會利用這種方式來和客人搏感情，讓館長更是不滿地說：「你老公也開X5，你們也開BMW嘛！」、「你喜歡怎麼可以用這種態度去罵？」、「我們去買東西，買了就走，從來沒有多說什麼，我們都客客氣氣的。」

老闆娘一再強調是場誤會，並說僅是調侃，「我們沒有那意思，我老公話太多了，不好意思」，讓館長爆氣喊：「你罵完了我們，你說誤會，你調侃完了，你說誤會？」最後雙方相約林口忠孝派出所協談，店家一看發現是館長後，頻頻道歉，而館長也念在對方是做小生意、兒子又在開刀份上，與店家和解，並請網友不要去肉搜早餐店。

而麥味登總部事後也到新聞底下致歉，表示已派區督導前往該店了解狀況，並加強輔導，「不論店主應對過程的背後有何原因，輕慢無禮的對應方式都不是餐飲服務業應有的態度」、「再次向館長夫人以及對女性朋友不尊重的言語態度致歉。」