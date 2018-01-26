2018年01月26日 16:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

今(26)日是大學學測第一天，但卻傳出有學生因為考試時喝水，結果遭到監考老師登記試場違規，該名同學孩上網討拍表示，「要被扣1級分了，怎麼辦？」文章一出，引發網友熱議，結果還釣出了一名自稱是該試場的監考老師回文。

一名自稱是考生的網友在PTT上發文表示，「剛剛口渴喝口水，結果考完試時，監考老師走來跟我講，因為我喝水，所以被登記試場違規，有異議可以去申訴」，但他無奈的表示，一進到考場時，就把水放在桌上，當時監考老師也沒有說不能喝水，「等我喝了才來跟我說什麼試場違規...」，因為可能面臨到被扣1級分的懲罰，讓原PO崩潰討拍兼求救，「要被扣1級分惹，該怎麼辦QQ，有沒有被記試場違規，該怎麼辦的八卦？」

學測考生喝水被「扣分」 PO文討拍...釣出監考老師神回。(圖片／翻攝自PTT)

沒想到過沒多久，竟然釣出一名自稱是該試場的監考老師回文，他PO出自己的監試人員手冊以及識別證，證明自己真的是監考老師。他說「原來94你，08監考老師啦！」還提醒該考生「考試前簡章沒看清楚怪我嘍？記得出示你的生病證明然後把水交到講台，考到一半可以舉手要求喝水，不要再犯規了OK？再犯加重處分喔！」

文章曝光後，引發網友熱烈討論，「崩潰了鄉民無所不在」、「哭哭網路討拍失敗」。事實上，根據學測試場規則及違規處理辦法，考生應試時不得飲食、咀嚼口香糖等，違者扣減其該節成績「1級分」，倘若考生因生病等特殊情況需要飲水或服用藥物時，必須於考試前持相關證明報備同意，並在監試人員的協助下飲用或服用。