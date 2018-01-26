學測考生喝水被「扣分」 PO文討拍...釣出監考老師神回

學測考生喝水被「扣分」 PO文討拍...釣出監考老師神回。(圖片／翻攝自PTT)

友善列印
／綜合整理

今(26)日是大學學測第一天，但卻傳出有學生因為考試時喝水，結果遭到監考老師登記試場違規，該名同學孩上網討拍表示，「要被扣1級分了，怎麼辦？」文章一出，引發網友熱議，結果還釣出了一名自稱是該試場的監考老師回文。

一名自稱是考生的網友在PTT上發文表示，「剛剛口渴喝口水，結果考完試時，監考老師走來跟我講，因為我喝水，所以被登記試場違規，有異議可以去申訴」，但他無奈的表示，一進到考場時，就把水放在桌上，當時監考老師也沒有說不能喝水，「等我喝了才來跟我說什麼試場違規...」，因為可能面臨到被扣1級分的懲罰，讓原PO崩潰討拍兼求救，「要被扣1級分惹，該怎麼辦QQ，有沒有被記試場違規，該怎麼辦的八卦？」

學測考生喝水被「扣分」 PO文討拍...釣出監考老師神回 學測考生喝水被「扣分」 PO文討拍...釣出監考老師神回。(圖片／翻攝自PTT)

沒想到過沒多久，竟然釣出一名自稱是該試場的監考老師回文，他PO出自己的監試人員手冊以及識別證，證明自己真的是監考老師。他說「原來94你，08監考老師啦！」還提醒該考生「考試前簡章沒看清楚怪我嘍？記得出示你的生病證明然後把水交到講台，考到一半可以舉手要求喝水，不要再犯規了OK？再犯加重處分喔！」

文章曝光後，引發網友熱烈討論，「崩潰了鄉民無所不在」、「哭哭網路討拍失敗」。事實上，根據學測試場規則及違規處理辦法，考生應試時不得飲食、咀嚼口香糖等，違者扣減其該節成績「1級分」，倘若考生因生病等特殊情況需要飲水或服用藥物時，必須於考試前持相關證明報備同意，並在監試人員的協助下飲用或服用。

文章來源：PTT

館長夫人開X6遭辱「做偏的」... 「一次看清台中空汙變化」神人...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。