「一次看清台中空汙變化」神人統整7年大數據 網跪求：好想看高雄

2018年01月26日 16:11 邱柏玟

有專業網友整理台中7年來PM2.5監測值，讓許多人驚呆。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

台灣飽受空汙影響，尤其民眾因霧霾導致身體不適，讓人期盼政府能改善環境。最近有一名自稱是「中港路說書人」的網友，花時間整理出台中2011年至2017年間的PM2.5監測值，讓大家一次看清空氣到底是越來越好還是變糟；沒想到從數字上發現空氣是變好了，讓不少人直言「心理問題比較多」。

今(26)日有一名來自台中的網友在《批踢踢實業坊》發文，提到自己先前觀察到有人問到「往年空汙有這麼嚴重嗎」，便特地花時間整理出台中2011年至2017年的PM2.5監測值，並抓出每天「最大值」標記對應顏色，只要PM2.5濃度大於70就標示紫色；結果沒想到7年間，台中紫爆天數減少許多，有別於不少人認為的近幾年空汙才越來越嚴重。

原PO除了發現紫爆天數減少之外，也觀察到「春季1月至4月最容易紫爆」，所以大膽直言今年不意外也會；而他還發現PM2.5濃度在良好值(0至35)的天數逐年增加，由此可知，台中對於防治空汙的政策是有效的，但他認為「變好不等於好」，大家仍要持續監督政府，他們才不會鬆懈。

網友整理出台中7年來PM2.5的觀測值，並用各種顏色做標記，讓大家一次看懂7年來空汙的變化。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

網友整理出台中7年來PM2.5的觀測值，並用各種顏色做標記，讓大家一次看懂7年來空汙的變化。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

網友整理出台中7年來PM2.5的觀測值，並用各種顏色做標記，讓大家一次看懂7年來空汙的變化。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

網友整理出台中7年來PM2.5的觀測值，並用各種顏色做標記，讓大家一次看懂7年來空汙的變化。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

網友整理出台中7年來PM2.5的觀測值，並用各種顏色做標記，讓大家一次看懂7年來空汙的變化。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

網友整理出台中7年來PM2.5的觀測值，並用各種顏色做標記，讓大家一次看懂7年來空汙的變化。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

網友整理出台中7年來PM2.5的觀測值，並用各種顏色做標記，讓大家一次看懂7年來空汙的變化。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

許多網友看完原PO整理的大數據，紛紛讚嘆「真的很專業」、「嚇瘋寶寶了」、「簡單明瞭的圖給推」、「感謝整理」，但有人認為「大家還是會覺得空氣不好，印象跟心理問題比較多，看數據大概是沒辦法消滅恐懼」；不過，有其他地區的網友看完台中數據也眼紅，留言點菜「好想看高雄的」、「叫你做全台的會不會很過分」、「現在台中有了，要台南、嘉義、彰化、桃園、高雄」。

原PO整理的數據讓眾人狂推，還有不少網友點菜，希望能看全台各地的空汙變化。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

環保署在25日表揚秋冬空品不良期間積極協調公私場所降載有成的縣市，其中獲得第一名的就是台中市，林佳龍也表示會繼續加強防治空汙，未來對於鍋爐排放管制會更加嚴格，以及會推動電動公車取代柴油車，而現已管制1000家餐飲業者油煙汙染，列管名單將再加碼1000家。