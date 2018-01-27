手術室裡「最美跪姿」！女醫師趴床搶救臍帶脫垂胎兒

2018年01月27日 08:51 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

搶救生命分秒必爭！中國大陸廈門有兩名女醫師，為了搶救臍帶脫垂命危的新生兒，一人直接跪趴在病床上，鑽進手術布內用手拖住胎兒，而另一人則單膝跪在病尾動手術，連手術服都來不及穿好，最終順利分娩。照片曝光後，讓網友大為感動，紛紛大讚「最美跪姿」。

綜合陸媒報導，這張照片拍攝於廈門大學附屬中山醫院，21日凌晨值班女醫師聽見電話鈴聲響起，為產婦進行檢查後，發現胎兒臍帶脫垂，擔憂血液循環遭阻斷超過7分鐘，胎兒會因此窒息，第一時間呼叫所有醫護人員，並跳上病床將手伸進產婦陰道護住胎兒，而家屬及其他在場醫護人員則推著病床朝手術室飛奔。

兩名醫護人員姿勢被網友大讚「最美跪姿」。（圖／翻攝自廈門日報微博）

從照片可見，兩名女醫師為了跟死神拔河紛紛跳上手術台，一名女醫師將頭鑽進手術布內，以跪趴的姿勢，用手拖住臍帶脫垂的胎兒，直到胎兒平安出世，將近20多分鐘時間。

而另一名單膝跪病床的女醫師，則是半夜臨時從急診室趕往手術室參與搶救，連手術袍都來不及穿好，再加上來不及將產婦轉移到手術床上，只能維持這個姿勢動手術，把握黃金救援時間，最終寶寶順利分娩。

驚險搶救過程被旁人拍下，照片在網路上掀起瘋傳，感動無數網友，紛紛大讚「最美天使」、「最美的跪姿」。

而產婦母親也對此相當感動，表示她看到醫師跪在床上，托著女兒的陰道口，大家一起推著她倆往手術室狂奔，「醫生跪在床上，幾乎是用吼的，吩咐準備手術的事項，那個場面真的就像在與死神賽跑」、「有緣遇到這樣一群可敬的醫護人員，真是一家人的福分。除了感謝，還是感謝」。