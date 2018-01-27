手術室裡「最美跪姿」！女醫師趴床搶救臍帶脫垂胎兒

手術室裡「最美跪姿」！女醫師趴床搶救臍帶脫垂胎兒（圖／翻攝自廈門日報微博）

友善列印
／綜合整理

搶救生命分秒必爭！中國大陸廈門有兩名女醫師，為了搶救臍帶脫垂命危的新生兒，一人直接跪趴在病床上，鑽進手術布內用手拖住胎兒，而另一人則單膝跪在病尾動手術，連手術服都來不及穿好，最終順利分娩。照片曝光後，讓網友大為感動，紛紛大讚「最美跪姿」。

綜合陸媒報導，這張照片拍攝於廈門大學附屬中山醫院，21日凌晨值班女醫師聽見電話鈴聲響起，為產婦進行檢查後，發現胎兒臍帶脫垂，擔憂血液循環遭阻斷超過7分鐘，胎兒會因此窒息，第一時間呼叫所有醫護人員，並跳上病床將手伸進產婦陰道護住胎兒，而家屬及其他在場醫護人員則推著病床朝手術室飛奔。

兩名醫護人員姿勢被網友大讚「最美跪姿」。（圖／翻攝自廈門日報微博） 兩名醫護人員姿勢被網友大讚「最美跪姿」。（圖／翻攝自廈門日報微博）

從照片可見，兩名女醫師為了跟死神拔河紛紛跳上手術台，一名女醫師將頭鑽進手術布內，以跪趴的姿勢，用手拖住臍帶脫垂的胎兒，直到胎兒平安出世，將近20多分鐘時間。

而另一名單膝跪病床的女醫師，則是半夜臨時從急診室趕往手術室參與搶救，連手術袍都來不及穿好，再加上來不及將產婦轉移到手術床上，只能維持這個姿勢動手術，把握黃金救援時間，最終寶寶順利分娩。

驚險搶救過程被旁人拍下，照片在網路上掀起瘋傳，感動無數網友，紛紛大讚「最美天使」、「最美的跪姿」。

而產婦母親也對此相當感動，表示她看到醫師跪在床上，托著女兒的陰道口，大家一起推著她倆往手術室狂奔，「醫生跪在床上，幾乎是用吼的，吩咐準備手術的事項，那個場面真的就像在與死神賽跑」、「有緣遇到這樣一群可敬的醫護人員，真是一家人的福分。除了感謝，還是感謝」。

手術室裡「最美跪姿」！正妹醫師身分曝光了
路邊撿到書包物歸原主 女大生... 下雪天接訂單！顧客要求別送貨...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。