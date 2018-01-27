「中文系職業病」他這樣點餐...結果糗爆了！

2018年01月27日 09:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

在現實生活中，不少東西都有普遍習慣的發音方式，倘若用單字本身發音的話，可能不小心就鬧出笑話。就有一名網友表示，因為是中文系的關係，對於每一字每一句都相當講究，經常會用正確的發音，但也因此造成了不必要的誤會，讓人哭笑不得。

近日有一名網友在「Dcard」上PO文表示，「因為是中文系，最常被朋友笑的就是講話會注意每個音。」她表示，先前和朋友去餐廳吃飯點餐時，他點了一份「白酒蛤蜊義大利麵」，當時服務生露出不解的表情，和原PO再次確認後表示「好我跟廚師討論一下...」。原PO心想，「是要討論什麼，不過也沒多想」。

15分鐘過後，服務生將餐點送上，是「一瓶白酒和一坨水煮的義大利麵」，原PO納悶的告訴服務生「這餐點不是我點的啊...」，服務生則訝異的回說「蛤？你不是要白酒隔離義大利麵嗎？」原PO聽完瞬間傻眼，原來是因為他點白酒蛤蜊義大利麵時「蛤蜊」兩個字他用了單字本身的發音「ㄍㄜˊ ㄌ一ˊ」而不是大眾普遍習慣說的「ㄍㄜˇ ㄌ一ˋ」。

對此，身旁的朋友早已笑翻，讓原PO尷尬直呼，「看來我又在女生面前丟臉一次，抱歉！以後我不說蛤蜊(ㄍㄜˊ)(ㄌ一ˊ)，只說蛤蜊(ㄍㄜˇ)(ㄌ一ˋ)」。不少網友則紛紛留言表示，「廚師能做到，也是很厲害呢！」、「中文系職業病啊哈哈哈」、「這下真的尷尬了哈哈哈」。