手術室裡「最美跪姿」！正妹醫師身分曝光了

2018年01月27日 10:09 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

中國大陸廈門有兩名女醫師，為了搶救臍帶脫垂命危的新生兒，紛紛跪趴在病床上，一人鑽進手術布內用手拖住胎兒，另一人則全程維持單膝跪病床姿勢動手術，連手術服都來不及穿好，分秒必爭畫面讓不少網友看了相當感動，如今兩位「最美醫生」身分曝光了。

綜合陸媒報導，將頭蒙在手術布裡，從病房一路托舉胎兒直到手術結束的女醫師是婦產科副主任陳珣，當時她才剛進休息室2個多小時，凌晨4點許聽見電話鈴聲響起。她立刻跑至病房查看，發現胎心變慢，懷疑是臍帶脫垂，進行陰道檢查，沒想到手才剛伸入陰道，就摸到了胎兒的腳丫及脫垂的臍帶。

左圖為婦產科副主任陳珣，右圖則是急診室值班的主治醫師李婷，兩人被封為「最美醫生」。（圖／翻攝自廈門日報微博）

但當時正好有一台剖宮產手術正在進行，人手嚴重不足，她只好急忙找來急診室值班的主治醫師李婷幫忙，同時間爬上病床跪在床尾，將手伸進產婦陰道，以手扶住孩子的雙腳和臍帶，一路嘶吼指揮身邊的醫護人員，4、5位醫生護士急忙推著病床朝樓上的手術室飛奔而去，而陳珣一路上還不斷安撫著孕婦：「放心，有我們在。」

「陳珣被蓋在大單下，我怕她悶暈了，偷偷掀開一角讓她透氣…」一旁醫護人員紛紛為孕婦及陳珣捏把冷汗。進到產房後分秒必爭，跪上病床進行手術的是主治醫師李婷，由於情況緊急，還來不及穿好手術服及搬上手術台，就急忙為產婦進行手術，幾分鐘後，產婦肚中的胎兒總算成功娩出，直到這一刻，陳珣才鬆開雙手，癱坐在床上，而維持20多分鐘跪姿的她全身都濕透了。