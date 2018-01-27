2018年01月27日 10:31 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

現代人因為生活忙碌，因此也衍生了許多網路交友商機，只要透過網路就能認識到許多人，但也因為這樣，「照騙」的情況也相當常見，讓人一見面就崩潰。就有男網友表示，透過玩線上遊戲，認識到一位長相甜美可愛、女神級的網友，兩人後來相約見面，沒想到男網友見到本尊後，讓他當場傻眼了。

有一名大陸網友在微博「奔現」PO文表示，自己透過玩「LOL(英雄聯盟)」，在裡頭認識了一個女網友，從對方貼出的照片中可以看到，白嫩肌膚、精緻五官，讓原PO一看就十分心動，於是開始展開猛烈追求，天天都會傳訊對方聊天，遊戲上也經常給予救援。

玩遊戲約到「女神級玩家」 見到本尊崩潰：妳哪位？(圖片／翻攝自奔現微博)

兩人認識好一段時間後，原PO鼓起勇氣邀約對方一起吃頓飯，而對方也答應了。原PO相當興奮，見面當天還刻意提早到，就是要給對方留下好印象，沒想到接近約定時間時，卻是出現一名小眼睛、肉餅臉、大鼻子的「肉妹子」，和原先白嫩肌膚、水汪大眼、精緻五官的照片差超多，讓原PO瞬間崩潰了。

對此，就有眼尖的網友發現，那些女神級的照片根本不是本人，「這每張照片都是不同人吧」、「每一張照片都不是一個人。你真好騙！」、「除了鼻子大了點臉大了點嘴巴大了點其他都挺像的，還是可以啦哈哈」、「哈哈哈你怎麼沒當場走人呀？」、「誇張！網路世界不能信啊」。