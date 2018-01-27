「一晚只賺到50元」彈珠台爺爺為生活苦撐 讓人淚崩！

2018年01月27日 11:57 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

夜市文化可以說是台灣引以為傲的特色，但是在夜市擺攤其實並不簡單，不但靠天吃飯還得在寒風中做生意，就有一名網友PO文表示，在屏東瑞光夜市路過一個彈珠台攤位，於是花了50元的彈珠來玩，在和擺攤的爺爺聊天中才得知，一天租金要300百元，而且他們是今天的第一組客人，讓原PO心疼不已，於是PO上網希望大家都能到爺爺的彈珠台捧場。

屏東一名網友在臉書「屏東人屏東事」PO文表示，近日和朋友到瑞光夜市逛街，經過一個彈珠台攤位時，但明明夜市人潮不少，但是攤位上卻一個人都沒有，於是他們花了50元買200顆彈珠，在玩彈珠的過程中，也和彈珠台爺爺聊天。爺爺向他們表示，已經接近收攤的時間了，但他們卻是今天的第一組客人，讓原PO相當心疼，「天啊！都晚上10點多了，才賺我們這50元...」。

爺爺透露，一天的租金要300元，若是星期五的話就要400元。原PO和朋友是今天的第一組客人，也代表著爺爺連一天的租金都沒著落，於是他們在加買了150元的彈珠，爺爺表示會多給一些彈珠，還說要再送娃娃給他們，於是原PO和朋友獲得了「玩到天亮也玩不完」的彈珠，但後來他們沒有玩，也沒有拿娃娃就離開了，只希望可以幫忙爺爺貼補一些租金。

原PO難過地表示，爺爺年紀大了，卻還得在夜市擺攤做生意。他希望大家若有到屏東的瑞光夜市，可以去爺爺的攤位多捧場。對此，不少網友紛紛留言表示，「在屏東賺錢真的不容易」、「下次會去這間！」「我們有去瑞光夜市，就一定會讓2個小孩去老爺爺的攤位玩彈珠」、「看了眼眶都紅了，好心疼」。