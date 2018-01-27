搶到張學友2張票被分手！拒讓票遭嗆「難怪你會被甩」

搶到張學友2張票被分手！拒讓票遭嗆「難怪你會被甩」（圖／資料照／爆廢公社）

友善列印
／綜合整理

日前台北一名男網友好不容易搶到了2張「歌神」張學友巡迴演唱會門票，女友卻怒喊分手，一度還回頭討票，引起網友熱議，如今又爆出，有粉絲主動私訊向他買票遭到拒絕後，狠嗆「難怪你會被甩」，讓他感到相當無奈，直呼：「被甩就不能自己去看演唱會？」

「搶到張學友2張票」女友卻爆氣分手
搶到張學友門票被分手！女友回頭求票

該名男網友在臉書《爆廢公社》貼出2張對話截圖，並無奈表態「被甩就不能自己去看演唱會？還是等我拿到票我就乾脆開直播燒掉算了」。從截圖可見，一名粉絲主動私訊，一開頭就表明「你好，我想請問你張學友的演唱會門票可以賣我嗎」、「我真的很想買到票」、「拜託你，不然我每張票多加1000元給你」。

原PO也意志相當堅定地回絕「很抱歉，我真的沒有要賣」、「我自己要看」，粉絲又進一步詢問「你不是被甩了？」、「那另一張票你要怎麼處理？」

眼見粉絲咄咄逼人，原PO只冷冷地回「放我背包」，沒想到這番回應竟引爆粉絲怒火，狠嗆「你真的很瞎，難怪你被甩」、「你一定是編故事想拉價格賣的黃牛」，讓原PO感到非常無奈。

對話曝光後，讓網友們紛紛看傻眼，直呼「誰規定有票一定要賣，有事嗎？」、「可憐難怪買不到票」、「前女友派來的嗎？」、「傷口上撒鹽，超賤」、「樓主好可憐，被甩還要被誤會」。

粉絲與男網友求票對話。（圖／爆廢公社） 粉絲與男網友求票對話。（圖／爆廢公社）
粉絲與男網友求票對話。（圖／爆廢公社） 粉絲與男網友求票對話。（圖／爆廢公社）
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