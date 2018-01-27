男大學生畢業負債百萬 一包糖讓他躍升千萬富翁

彩虹糖。(圖/ 取自達志影像)

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貝斯特買彩虹糖時看到彩券的廣告，順手買了一張，沒想到讓他一夜致富。 貝斯特買彩虹糖時看到彩券的廣告，順手買了一張，沒想到讓他一夜致富。(圖/ 翻攝自《每日郵報》影片)

英國一名21歲男子貝斯特(Alex Best)去年剛從大學畢業，馬上就有24000英鎊(約新台幣96萬元)學貸，某天他與媽媽逛超市買了一包彩虹糖時，他突然興起買彩券的想法，沒想到最後幸運地中獎，獲得100萬英鎊(約新台幣4千萬)的頭獎，從負債魯蛇變身成千萬富翁。

綜合外媒報導，貝斯特去年9月才從英國博爾頓大學(University of Bolton)畢業，他成為社會新鮮人後並沒有馬上找到理想的工作，但因為身上背有24000英鎊(約新台幣96萬元)的學貸，只好先在一間夜店做調酒的工讀生，領著微薄的薪資過活。

直到某天他和媽媽一起去逛超市，買了一包彩虹糖(Skittles)後，碰巧看到「歐洲百萬樂透」(EuroMillions)的廣告，便順手買了一張彩券，居然讓他中了100萬英鎊(約新台幣4千萬元)的頭獎，一夜致富，連他自己也驚呼「超級幸運」。

貝斯特中頭獎後不僅還清負債，他也打算妥善利用這筆獎金，並已經辭去現在的工作，計畫買房子及完成他的音樂夢，「我喜歡音樂，想要在音樂產業裡工作」，提到自己想要找音樂製作相關工作；他也承認，這筆錢讓他的生活輕鬆許多。

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