輟學在速食店打工！他靠比特幣致富 26歲擁「3.5億」

輟學在速食店打工！他靠比特幣致富 26歲擁「3.5億」(圖翻攝自/臉書/Sam Karagiozis)

友善列印
/綜合報導

虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）價位近期不斷暴漲，而澳洲一名在速食店打工的年輕人，卻靠著投資比特幣致富，如今身價高達1500萬澳元(約新台幣3.5億元)，甚至還擔任網球明星基爾喬斯(Nick Kyrgios)的比特幣經紀人。

來自墨爾本的26歲卡拉吉歐利茲（Sam Karagiozis），15歲輟學後便在連鎖速食店打工，先後接觸房地產與食品業，當時他在偶然的機會下投資比特幣，以2澳元(約新台幣47元)買入，之後升至4澳元(約新台幣94元)並賣出，卡拉吉歐利茲發現其中商機，於是做起比特幣投資中介，並從每筆交易中抽出5%至6%佣金，如今他已經成為全澳洲最大的私人比特幣交易中介。

卡拉吉歐利茲（Sam Karagiozis）還設置能夠兌換現金(圖翻攝自/臉書/Sam Karagiozis) 卡拉吉歐利茲（Sam Karagiozis）還設置能夠兌換現金(圖翻攝自/臉書/Sam Karagiozis)

去年，卡拉吉歐利茲甚至還設置能夠兌換現金，及處理交易的比特幣提款機，更提到「我的生意理念很簡單，當你寄給我1萬元美金，我便會寄給你等值比特幣，如今我們設立提款機，你也可以這麼做。我曾經有一名顧客，在週日中午提出領1.8萬澳元(約新台幣42萬元)，然後買了一輛水上摩托車，但你在銀行卻不能這樣做」。

不過，去年年底比特幣的價格達至近2.5萬澳元(約新台幣58萬元)的高點，而近幾週又掉至1.3萬澳元(約新台幣30萬元)，漲跌起伏幅度大，不免讓人擔心，但卡拉吉歐利茲則透露「我對於這點並不擔心，而且今年的第一季，將會是以2萬澳元以下的低價，買入比特幣的最後機會，我預測2018年年底，比特幣的價格會達10萬澳元，未來3至5年內更會達到50萬澳元」。

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