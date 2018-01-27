印度女遭恐怖情人恐嚇 婚前10天自拍服毒自殺

2018年01月27日 16:07 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

恐怖情人就算與前任男女朋友分手後，仍會不斷騷擾對方。印度一名女子即將與現任男友步入禮堂，但前男友卻不斷恐嚇她，不堪其擾的她在婚前10天服毒自殺，甚至將自殺過程拍攝下來，寄給前男友以死控訴。

綜合外媒報導，來自馬哈拉施特拉邦的黛薇達絲(Nisha Devidas)，原定預計在下個月4日與男友結婚，但前男友波卡爾(Nikhil Borkar)卻仍不斷騷擾她，原先以結婚為前提與黛薇達絲交往，卻交往期間卻不斷對她敲詐、勒索，分手後也不願意放過她，黛薇達絲受不了騷擾，最終飲毒自殺，並將過程拍攝下來寄給波卡爾，要對方永遠記住這個罪惡。

波卡爾(Nikhil Borkar)卻仍不斷騷擾前女友黛薇達絲(圖翻攝自youtube/WhatsApp Global)

據了解，黛薇達絲服毒後，被人發現異狀趕緊送醫，但抵達醫院時已無呼吸心跳。對此，黛薇達絲的兄弟卡維爾(Ravi Kavle)也指控，波卡爾是一名負心漢，交往時欺騙黛薇達絲的感情，利用完後就與女方分手，甚至還不斷勒索她，黛薇達絲才會選擇用自殺的方式解決，希望員警能趕緊逮捕波卡爾，而警方則表示，目前仍在釐清真相。

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