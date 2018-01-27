印度女遭恐怖情人恐嚇 婚前10天自拍服毒自殺

印度女遭恐怖情人恐嚇 婚前10天自拍服毒自殺(圖翻攝自youtube/WhatsApp Global)

友善列印
/綜合報導

恐怖情人就算與前任男女朋友分手後，仍會不斷騷擾對方。印度一名女子即將與現任男友步入禮堂，但前男友卻不斷恐嚇她，不堪其擾的她在婚前10天服毒自殺，甚至將自殺過程拍攝下來，寄給前男友以死控訴。

綜合外媒報導，來自馬哈拉施特拉邦的黛薇達絲(Nisha Devidas)，原定預計在下個月4日與男友結婚，但前男友波卡爾(Nikhil Borkar)卻仍不斷騷擾她，原先以結婚為前提與黛薇達絲交往，卻交往期間卻不斷對她敲詐、勒索，分手後也不願意放過她，黛薇達絲受不了騷擾，最終飲毒自殺，並將過程拍攝下來寄給波卡爾，要對方永遠記住這個罪惡。

波卡爾(Nikhil Borkar)卻仍不斷騷擾前女友黛薇達絲(圖翻攝自youtube/WhatsApp Global) 波卡爾(Nikhil Borkar)卻仍不斷騷擾前女友黛薇達絲(圖翻攝自youtube/WhatsApp Global)

據了解，黛薇達絲服毒後，被人發現異狀趕緊送醫，但抵達醫院時已無呼吸心跳。對此，黛薇達絲的兄弟卡維爾(Ravi Kavle)也指控，波卡爾是一名負心漢，交往時欺騙黛薇達絲的感情，利用完後就與女方分手，甚至還不斷勒索她，黛薇達絲才會選擇用自殺的方式解決，希望員警能趕緊逮捕波卡爾，而警方則表示，目前仍在釐清真相。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

輟學在速食店打工！他靠比特幣... 「貢茶」日文網站將台灣列為國...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。