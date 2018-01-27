「貢茶」日文網站將台灣列為國家 掀陸網友怒火

2018年01月27日 16:11 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

繼美國連鎖飯店「萬豪酒店」（Marriott）將「台、港、澳、藏列為國家」遭中國大陸網友檢舉後，陸續進行一系列獵巫行動，點名24家航空公司及外資企業，如今延伸至台灣企業，著名茶飲品牌「貢茶」遭大陸網友爆料，日文官網上的文字把台灣列為「國家」，且與港、澳、中國並列，為此發起拒喝活動。

根據陸媒《觀察者網》報導，有眼尖的網友發現台灣茶飲品牌「貢茶」日文官網首頁上，將台灣列成了「國家」，寫著「台灣人每天都要喝茶，一邊在街上閒逛，和朋友聊著天會喝、工昨空閒裡也會喝，台灣了解一切品茶的方式和喝茶的樂趣，（貢茶）就是從這個國家—台灣傳來。這就是台灣茶—貢茶。」

貢茶官網「全球貢茶」標籤上選擇「亞洲」地區，可見其直接將台灣、香港、澳門與中國並列。（圖／貢茶官網）

另外，報導還指出，從貢茶官網「全球貢茶」標籤上選擇「亞洲」地區，可見其直接將台灣、香港、澳門與中國並列，而非「中國大陸」，讓網友很不能夠接受。

據了解，貢茶在中國大陸的品牌「四雲奶蓋貢茶」一共有642家，此消息曝光後，再度激怒陸網友怒火，紛紛揚言抵制，「在大陸的門店開了那麼多，看來是不想要做生意了」、「黑名單裡又一個」、「既然在中國開店，想賺中國人的錢，就要遵守中國的法律和規定」。