下雪天接訂單！顧客要求別送貨 內容讓外送員心好暖

下雪天接訂單！顧客要求別送貨 內容讓外送員心好暖(圖翻攝自/北京時間)

友善列印
/綜合報導

「雪中送炭」是人間最美的事。大陸華東及華中等地區因連日大雪，讓不少交警、道路清潔員相當辛苦，而日前一名34歲的外送員接到一張訂單，對方點了4份冬瓜蝦米粥，並支付104元(約新台幣478元)，但訂單備註欄卻標示，希望將餐點送給外送人員，及其他在雪地裡工作的人，讓寒冷的冬季裡，感到一絲暖呼呼的感動。

顧客在訂單中標註「不用送貨，不用送貨。天氣冷，請幫我送給外賣小哥自己，和在天寒地凍裡工作的道路清潔員，送出了就好，謝謝」(圖翻攝自/北京時間) 顧客在訂單中標註「不用送貨，不用送貨。天氣冷，請幫我送給外賣小哥自己，和在天寒地凍裡工作的道路清潔員，送出了就好，謝謝」(圖翻攝自/北京時間)

綜合陸媒報導，外送員袁畢生日前接到一張訂單，上面備註「不用送貨，不用送貨。天氣冷，請幫我送給外賣小哥自己，和在天寒地凍裡工作的道路清潔員，送出了就好，謝謝」，起初袁姓外送員以為自己看錯，正要撥打電話向對方確認，而客戶再次發簡訊寫道「麻煩了！粥送給你自己、交警、道路清潔員都可以。謝謝，天冷辛苦了」，而袁畢生內心滿是激動，並回覆「一定送達」。

許多道路清潔員吃到餐點後，內心是滿滿的溫暖(圖翻攝自/北京時間) 許多道路清潔員吃到餐點後，內心是滿滿的溫暖(圖翻攝自/北京時間)

而取到餐後，發現原本4份蝦米粥竟變成6份，原來是餐廳業者得知顧客的用心，因此也感動的再加碼2份，而袁畢生也一一將粥送給道路清潔人員，並拍照紀錄，雖然袁畢生沒有留一份給自己享用，但心裡卻感到非常溫暖。據了解，這名點餐的善心男子是家住漢口的34歲黃先生，他表示這不算什麼大事，只是外面這麼冷，每天看著道路清潔員、外賣員等在外辛苦工作，想到他們可能忙到中午都還沒吃飯，因此才會點了外送，希望可以幫助他們暖暖身體。

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