阿嬤珍藏45年「手寫情書」曝光 網友：像小說一樣感人

阿嬤珍藏45年「手寫情書」曝光 網友：像小說一樣感人(圖/《爆廢公社三館》)

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／綜合整理

如今科技發達的年代，手寫信顯得相當可貴，你可曾收過愛人親筆寫下的情書嗎？日前1名網友分享了阿嬤私藏45年的情書，是過世30年的阿公寫給阿嬤的親筆信，信中簡單的文字，卻道出滿滿思念，讓網友們看完相當感動：「好美的信！像小說一樣感人」。

一名女網友在臉書《爆廢公社三館》分享阿公生前在軍中寫給阿嬤的情書，信中一開始提及近日天氣，並慰問家裡狀況，緊接著談到自己被奉令當傳令兵，工作比以前輕鬆，可以利用時間看書，「總難免回想到故鄉的一切情景，由（尤）其妳那短短像學生的頭髮，更顯得天真、純潔的美」，最後希望阿嬤能寄一張照片來解思鄉之苦，「以前的也不要緊，只要妳能寄來，將使我感到無限的安慰」。

原PO表示，阿公在30幾歲時就過世，阿嬤守寡30年，一手拉拔3個孩子長大，不眠不休地工作，年紀輕輕就買了房子，時常在孩子面前稱讚阿公多才多藝，人不僅善良還很會捕魚，非常疼愛孩子，讓原PO深受感動，忍不住感嘆現在的愛情觀，「現在的愛情，壞了就丟。他們的愛情，壞了就修，補了又補」。

手寫信曝光後，讓網友們紛紛大讚「字好美，內容無限的愛，阿公好浪漫」、「在字跡裡傳達著很深的思念與牽掛」、「以前人牽了手就是ㄧ輩子，現在人牽了手隨時可換手，時代的變遷、讓最美的愛都快消磨殆盡⋯」、「文字好有溫度，看得好感動」。

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