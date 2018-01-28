大隻馬vs. 小隻馬大抉擇！男人的答案「超誠實」

2018年01月28日 14:59 邱柏玟

每個人都有自己的審美觀，但對大多數男人來說，有些條件卻都很有默契。最近有一名網友好奇男人如果有兩名女子能選擇，一個是高挑大隻馬，另一個是嬌小可人的小隻馬，到底該選哪一個；其他人看完兩名正妹背影照後，紛紛表示各自想法，但馬上有網友精闢地說，「不是說好選奶大的嗎？」

有網友在《批踢踢實業坊》好奇問卦，想知道大隻馬跟小隻馬哪個好。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

昨(27)日晚上有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，好奇地問「大隻馬、小隻馬哪個好」，附上一張兩名正妹的背影合照，介紹左邊的身高有168公分，右邊則是155公分，皮膚都相當白皙可人，從背影就讓人很心動；原PO對此十分好奇，「那168大隻馬比較優還是155小隻馬咧？」

這張讓男人做抉擇的正妹合照，馬上引起網友熱情回應，有不少人開始從背影分析，「左邊比例好像比較好」、「右邊稍稍肉感，這種最讚」、「右邊屁股太塌完全不考慮」、「平時我是小隻馬派，但這個卡稱(屁股)我選左邊」；還有人打臉說「都不是屬於你的」、「都不會選你」。

沒想到有許多男網友紛紛留言表態，並有不少人直言「選奶大的」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

不過，有多數男網友都跳出來認真地表示，「不是說好了選奶大的嗎？」、「選奶大的」；但有人卻說，「沒臉怎麼選」、「沒親眼看到前面的都不推啦」，認為不管怎麼抉擇「還是要看臉跟奶」，所以覺得看背影一點都不準。