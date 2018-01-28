小三「下降頭」搶人夫！正宮逼喝符水仍救不回婚姻

2018年01月28日 15:24 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

婚後另一半偷吃，大多會以離婚收場，不過期間還是會嘗試挽回對方的心。新加坡一名妻子懷疑丈夫外遇，稱他是被小三「下降頭」，於是找來乩童作法及喝符水解咒，沒想到最後仍挽救不了11年婚姻，丈夫還反控太太與乩童關係甚密。

據新加坡《聯合晚報》報導，59歲黃姓男子於飛機製造公司擔任經理，2003年娶了小13歲馬來西亞籍的黃姓美容師，但到了2016年，兩人卻因感情變質訴請離婚。而黃男表示，妻子與一名乩童關係甚密，甚至還逼迫他喝下符水，妻子對此指控，兩人會離婚是因為丈夫與越南小三交往頻繁，為了要將丈夫搶奪回來，才會找上乩童協助。

乩童則聲稱，黃男是因為被小三「下降頭」，所以才無法脫身，於是作法開符水讓他飲用，黃女也提到，起初丈夫有配合喝下符水，之後也沒去找越南小三，原本以為兩人感情能復原，沒想到仍是以離婚收場，她也痛批丈夫亂指責乩童，提到乩童幫忙她很多忙，而且也沒多收錢，她只包了幾個紅包給對方。

黃女更氣憤的透露，婚後第3年，有一晚丈夫不准她出聲或開燈，之後發現原來是走廊上站著一名穿短裙的長髮女子，她才驚覺丈夫搞外遇，而黃男有坦承此事，也想結束這段關係，但小三卻不肯還找上門。正宮原本想既往不咎，但之後又發現兩人有聯絡，而且對方還多次打電話嗆聲，讓黃女嚥不下這口氣。

而法院最終判黃女可獲得財產55.5萬新幣（約新台幣1236萬元）淨值的12%，且還能擁有位於馬來西亞的房子，和3.6萬新幣（約新台幣80萬元）生活費，共計15萬新幣（約新台幣334萬元）。