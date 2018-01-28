4個字讓詐騙集團爆氣！網友公布帳號 對方嚇到刪Line

2018年01月28日 16:23 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少詐騙集團的手法推陳出新，有時遭民眾識破時還會「見笑轉生氣」。日前一名李姓網友透露，朋友的臉書帳號遭詐騙集團盜用，更傳訊息謊稱「朋友門市有手機優惠」，表示要搶要快，藉機誘導受害者匯款，沒想到李姓網友見苗頭不對，反而向對方說「給我地址」想親自取件，不料對方竟氣得破口大罵。

詐騙集團經常透過通訊軟體行騙，先是盜用受害者朋友的臉書帳號，再謊稱他朋友的門市有手機優惠，藉機要求對方留Line，更故意套話受害者居住地，再故意說門市離對方住處很遠，因此需要用匯款的方式，藉此騙走受害者錢財。不過，當時這個手法已被李姓網友識破，於是要求詐騙集團提供門市地址，表示可以親自前往，不料「給我地址」這4個字竟惹惱對方，不斷破口大罵，讓原PO看傻眼表示「怎麼這麼壞…人家真的想買啊！」

而李姓網友隨後將兩人對話內容PO在《爆廢公社》，並公布對方Line ID，許多網友也好奇的朝聖，表示有意願購買，瘋狂洗版的狀況下，對方也不堪負荷的刪除ID，讓不少網友笑得表示「詐騙玻璃心」、「廢友太強大，我會被你們笑死」、「被玩壞了」。不過也有網友透露，先前也曾用過這種方式，而對方竟給出假地址，因此民眾需謹慎小心，察覺有異一定得先向身旁朋友詢問，千萬不要輕易上當。