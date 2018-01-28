高速公路驚見「幽靈車」奔馳 目擊者嚇得急報警

2018年01月28日 16:27 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

警方表示接獲報案電話，有駕駛在高速公路上看到一台黑色轎車慢速行駛，駕駛座上卻沒有人。(圖/ 翻攝自微信號@廣東廣播電視今日最新聞)

許多駕駛開車在馬路上，最怕的不外乎是遇到車禍，但大陸廣東日前發生一起離奇事故，有民眾發現高速公路上竟出現一輛「幽靈車」，駕駛座上沒有人車子仍慢速滑行，嚇得目擊者急忙報警處理。事後又有其他駕駛驚見車道上有「鬼影」，來不及剎車輾過後才知道是一名酒醉男子。

綜合陸媒報導，廣東珠海上個月發生一起離奇車禍，有一名女駕駛行駛在高速公路上，看到一輛黑色轎車車門打開慢速向前滑行，她仔細一看發現駕駛座上沒有人，讓她嚇得馬上報警；而同時又有一名巴士司機打電報警，以為「高速公路上有鬼影」，當巴士快撞上時有乘客驚呼「是個人！是個人！」，但不幸的是，巴士直接從他的身上輾過。

碰巧有一台巴士撞死一名躺在道路上的男子，經調查確認死者就是「幽靈車」車主。(圖/ 翻攝自微信號@廣東廣播電視今日最新聞)

這兩起驚悚報案電話讓警方也嚇到，在調查後才得知，被輾過撞死的男子就是「幽靈車」的車主，該男被檢測出酒精含量超過249mg，確定是嚴重酒駕，而他在行駛途中無故打開車門，結果從車上滾到路面後便躺在車道上，最後釀成悲劇。儘管事故責任歸咎於酒駕死者，但巴士司機因超速又沒有遵守道路規則，得負責次要責任。