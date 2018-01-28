海龍蛙兵「吃土當吃補」 展現絕對服從意志驚呆眾人

2018年01月28日 19:25 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

網路上有一段國軍兩棲偵察營144期儲訓隊訓練的影片，引起網友熱議。(影片/ 取自臉書@青年日報)

在台灣當兵是男性的義務，也有聽過在軍中「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練」，但真的是這樣嗎？近日網路上有一段訓練「海龍蛙兵」的影片，出現教官要求學員「吃土」，吃太少還會幫忙把沙子往嘴裡倒，讓人見識到他們「絕對服從、忍耐到底」的信念。但影片卻引起熱議，有網友認為這種方式不太健康，「根本沒必要」。

臉書上有粉絲專頁分享了一段國軍兩棲偵察營144期儲訓隊訓練的影片，該單位被俗稱為「海龍蛙兵」，畫面中看到學員們臉上塗滿黑泥，還有嘴巴塞滿枯枝落葉，甚至還得「吃土吞沙」，有人吃太少被發現後，教官馬上再從地上抓起一大把沙塞進口中。

而「海龍蛙兵」之所以要接受這些險峻的訓練，主要為了磨練精湛戰技外，還要學習「絕對服從、忍耐到底」的信念，貫徹每一項指令，得以在艱困環境中完成任務。

網友對於該訓練的看法很兩極，有人認為是合理的磨練，也有人覺得沒有意義。(圖/ 翻攝自臉書@青年日報)

但影片曝光後馬上引起討論，大家對於教官往學員口中倒沙的畫面意見很兩極，有些人認為每一種訓練一定有它的意義，有一名兒子是軍人的網友表示，「他不是爽兵，他是海龍蛙兵，通過極限考驗和訓練，我以他為榮」，該名母親也希望大家能以他們為榮。

不過，有許多網友對於「吃土」的訓練方式感到質疑，「餵沙叫做服從？」、「吃土就能打勝仗現在就是蚯蚓跟鼯鼠在統治世界了，不懂吃土跟驍勇善戰有什麼關係？」、「吃土會比較厲害嗎？」、「無法接受」，他們多數認為這種訓練毫無意義。