機警司機因一道「乘法題目」 識破拐騙女童案

2018年01月28日 19:43 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸最近又傳出拐騙女童案，所幸開順風車的司機機警發現，才救了一個家庭。陝西周至縣一名馮姓司機，先前載到一名詭異男子與女童，兩人上車後，馮姓司機就發現異狀，之後更在兩人對話間聽出蹊蹺，趕緊報警處理，靠著一道乘法題目，成功識破這起誘童案。

綜合陸媒報導，22日一名6歲女童小紅(化名)上學期間，遇見一名陌生男子張男，當時向她表示，要搬書到學校，希望小紅可以幫忙他，而且會給予10元做答謝，女童不疑有他就跟著對方走了，而張男更要求小紅要以「舅舅」來稱呼他，之後便使用叫車app叫了一輛順風車。

小紅與張男恰好搭上一輛馮姓司機的車，當時他正要送妻子回娘家，於是想順便做比開順風車的生意，看見小紅與張男後，馮姓司機便覺得異常，因為兩人的穿著風格看起來不像一家人，於是馮姓司機與妻子開始注意兩人對話。期間張男試圖要安撫小紅，便出了一道乘法題目，沒想到小紅竟回答「什麼是乘法？」

馮姓司機提到，由於小紅年僅6歲，根本還沒學過乘法，若是一家人一定會知道小孩學了什麼，夫妻倆便懷疑這可能是一起拐童案件，直到張男提出要下車上廁所後，馮姓司機趕緊詢問小紅是否認識男子，而小紅也坦承自己根本不認識對方，因此趕緊向她要了家人的電話。小紅父親得知後報警，警方再以約車的名義得知馮姓駕駛的位置，順利將張男逮捕，之後更在他的袖子裡發現一把長刀。

據了解，周至縣相關部門也授予馮姓夫婦兩人「見義勇為」的稱號，並頒發證書和獎金，而小紅的父母也登門感謝兩人的機警。馮姓司機接受採訪時表示，當時聽到女童說「什麼是乘法」時就想報警，如果只是一場誤會還不打緊，但不報警很有可能毀了一個家庭，更提到「小紅爸爸見了我特別激動，一個勁兒感謝我，我當時就覺得，不要毀了一個家庭，能救回來孩子，一切就值了」。