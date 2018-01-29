「我賣癌症飯不喜歡就滾」客怨煲仔飯焦黑 遭店家回嗆

2018年01月29日 08:19 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日有民眾前往高雄一間港式餐館用餐，點了煲仔飯來吃，沒想到上桌時白飯整片焦黑，但她當下並無反應，事後才在臉書抱怨，沒想到店家看見後還自稱「本來賣的就是癌症飯」來消遣，讓民眾十分火大，認為店家拿生病來調侃很沒有素養。事後，店家才坦承，當天的煲仔飯確實煮太久了。

高雄一位陳小姐到一間港式煲仔飯店用餐，等了50分鐘後，結果吃到焦黑的鍋巴，但當下她心想算了，並未要求店家換新或退錢，就付了錢後默默離開，事後忍不住在臉書抱怨像是在吃碎石頭，沒想到店家看見後竟惱羞成怒，回嗆「我們本來賣的就是癌症飯，不喜歡可以滾，謝謝！」

從店家臉書頭貼（右）和顧客抱怨的這一碗煲仔飯照片（左）比較，就可以知道正常的煲仔飯應該是要呈現金黃色狀。（圖／爆料公社）

店家甚至還在臉書上開砲，直言「在想要不要幫客人買癌症險」，並自稱是重型機車，狂妄言論引起網友熱議，引起公憤，紛紛痛批「鍋巴跟燒焦不會分」、「騙人沒吃過哦！傻眼」、「硬拗就算了，還拿癌症來說嘴…」、「老闆嘴上功夫很好，但是火候需要再練習」、「招牌請註明癌症飯，謝謝」。

其實從店家臉書頭貼和顧客抱怨的這一碗煲仔飯照片比較，就可以知道正常的煲仔飯長什麼樣子，一般而言，正常的鍋巴應該是呈現金黃色狀。綜合媒體報導，事後店家也坦承多煮了半個小時，並表示遭受批評一時情緒化才會發文回嗆，如今已將貼文刪除。