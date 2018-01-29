餓肚子會讓你變成易胖體質 讓你「享瘦」更困難

2018年01月29日 09:10 林嘉三 /綜合整理 /綜合整理

相信有絕大部分的女性都會有「我太胖，我要減肥！」的念頭與經驗，不論是在哪個年齡階段，「對抗肥胖」似乎成了不少女性的努力目標。而有同樣困擾的男性也是不少，除了希望瘦一點之外，也希望有個完美的身形。換個方式來說，「減肥」、「完美身形」似乎也是現代人不論男女的共同心願。有些人為了達到目標，可說是各種方法用盡。只是，不能說沒有效果，但往往復胖得很快，甚至有些復胖的狀況比還沒減肥前時來的誇張。

但你有想過，很多人的肥胖並非吃太多所造成，而是自律神經失調所引起。根據自律神經科醫師郭育祥表示，自律神經和肥胖看起來毫無瓜葛，但其實它們關係密切得很。根據臨床觀察與分析，自律神經失調會引起兩種肥胖，分別是「壓力暴食型肥胖」與「熱量代謝型肥胖」。

人體在面對壓力時，生理機制會自動用儲存於肌肉的蛋白質來應戰，同時分泌「壓力荷爾蒙」－腎上腺素、正腎上腺素以及可體松。其中前兩者擅長應付短期壓力，後者則習慣對抗長期壓力。可體松的主要作用是對大腦發出「囤積脂肪」的信號。換句話說，長期處於壓力中，生理機制會自動囤積脂肪，體脂肪率自然升高。更壞的消息是可體松還會促使胃細胞分泌飢餓素，讓我們怎麼吃都吃不飽，永遠誤以為自己「好餓，好餓」，最後出現失控暴食行為。身體一直囤積脂肪，又不斷對你下達進食的指令，這樣能不胖嗎？

不論是因為壓力過大而造成自律神經失調，或者自律神經失調而使得抗壓性下降，都建議好好調理自律神經，擊退「食慾大增」現象，提高壓力承受能力以停止肌肉消耗，享瘦就有希望。郭醫師表示，想要減肥的人可能會嘗試各式各樣減肥法，包括把自己餓個半死、飲食不均衡、喝一些很奇怪的湯湯水水，或者使用藥物。那些要忌口的減肥偏方，起初或許效果明顯，但卻會落得營養不均、傷身的下場。至於藥物會瘦，但往往伴隨著強烈副作用，讓你瘦得不健康。且一到撞牆期就永遠無法再進一步突破。很多人都以為減肥一定要餓肚子，錯！想要減肥必須搭配基礎代謝率，吃飽吃對，力行一日二餐，同時穩定自律神經，如此就能瘦得健康且不復胖。

資料來源：中華民國自律神經失調症協會 理事長 郭育祥醫師