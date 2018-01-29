噁！大口吃漢堡「咬不斷」 他竟拉出整隻老鼠

2018年01月29日 10:13 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

外食族用餐要注意！26日澳洲一名男子在臉書PO文爆料，表示在某餐廳吃漢堡時，竟吃到「加料」漢堡，仔細一看餐盤竟出現一隻死老鼠，讓他當場反胃。不過事件曝光後，不少網友質疑其真實性。

根據外媒報導，布萊克本（Bruce Blackburn）上周五（26日）在臉書發文，聲稱他與家人去英格爾伍德（Inglewood）的「公民飯店」（Civil Hotel）用餐時，竟吃到完整的老鼠。他接受媒體採訪時表示，當天他點了一道3個小漢堡配薯條的套餐，吃了兩口還覺得美味，就當咬下第3口時，「我發現咬不斷，然後竟看見有隻毛茸茸老鼠在漢堡裡。我立刻丟下漢堡，覺得很噁心。」

照片中，死老鼠還保有四肢以及尾巴，看起來全身濕答答的，讓人看了相當不舒服。布萊克本表示，餐廳已退款，但沒有向他道歉，他也打算向衛生局投訴，而餐廳方面則拒絕回應。

原PO當時吃了兩口還覺得美味，就當咬下第3口時竟拉出整隻老鼠。(圖/翻攝自Peta Blackburn臉書)

對此，引起網友們紛紛討論，「太噁心了」、「天阿要是我會直接崩潰」；但也有不少人質疑照片的真偽，因為漢堡基本上都是經過廚師手工製作，若混入一整隻老鼠不可能沒察覺，還有該老鼠看起來「太濕潤」，並不像經過高溫烹調過。