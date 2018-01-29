騎機車通勤花費超貴？這番言論掀兩派網友論戰

2018年01月29日 10:50 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

台灣機車密度在全球名列前茅，但仍有不少民眾選擇搭乘大眾運輸工具通勤，近日有網友好奇詢問「為什麼大家都覺得騎機車通勤比較省？」但他則認為，若是將買車費、維修費也算進去，換算下來也沒有划算，對此引發通勤族熱烈討論。

一名網友在《批踢踢實業坊》好奇發問，表示自己都是搭乘捷運通勤，來回一趟只需花費50元，但身邊有不少朋友則認為，騎機車50元油錢可以來回騎2趟，讓他不能夠理解，「為什麼有好多朋友，都是用這種算一半的算法，機車的維修費甚至買車費都不算進去，所以明明騎機車通勤根本就是超貴的對吧？」

有網友認同大眾運輸工具較省錢，「如果機車不違停，算停車費應該都超過」。(資料照／林后駿攝)

貼文引起廣大網友熱烈討論，從網友留言大致可以分為「實際花費」及「時間成本」兩個部分來看，從實際花費來看，有網友認為騎機車較划算，「機車一台7萬騎十年」、「6萬元的機車騎10年一個月500，不含維修油錢保險稅金」、「機車上班2個禮拜加一次油100，10天捷運來回最少也400」；但也有人不認同，認為大眾運輸工具較省錢，「如果機車不違停，算停車費應該都超過」、「機車超貴，上次一個小零件壞掉就要八萬一」。

另外，以時間成本及距離來看，大部分網友則認為機車通勤優勢較大，「你搭捷運只能走固定路線啊，時間也被限制」、「捷運有到你家門口？」、「你有算過等公車的5分鐘你已經可以騎多遠了？」、「價錢可能差不多，但時間省一半以上」、「省的是時間，但捷運上可以做自己的事！」