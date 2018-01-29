佛系手遊《旅行青蛙》暴紅！解析遊戲全攻略

2018年01月29日 14:10 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

日本手遊《旅行青蛙》（旅かえる）暴紅，玩法簡單，吸引廣大網友瘋狂下載，掀起一股「全民養蛙熱潮」，占據蘋果app store下載排行冠軍，成為繼寶可夢後再度暴紅的遊戲，就連藝人五月天阿信、Selina、炎亞綸等人都在紛紛曬蛙。《旅行青蛙》到底在紅什麼？以下為您一一解析全攻略。

《旅行青蛙》顧名思義就是養隻青蛙，青蛙會隨時出門旅行，回來時會送你土產，以及旅行途中的紀念照，不需要對話，也不必競爭，看似無趣的遊戲，其實最吸引人之處在於「你完全無法預測青蛙的行動」，青蛙平時在家裡吃飯看書，一旦出了門就不知道他何時會回家，能做的只有幫他準備好旅行用的便當與道具。

庭院「三葉草」就是遊戲裡的「貨幣」，使用點選方式收成，數量會顯示在畫面左上角。（圖／截取自遊戲畫面）

遊戲貨幣－

遊戲目前只有日文版，但介面其實並不難懂，打開遊戲後首先為牠取名，接著看到的主頁面是庭院，院子中的「三葉草」就是遊戲裡的「貨幣」，使用點選方式收成，數量會顯示在畫面左上角，每三個小時收成一次，可以利用這些三葉草在商店（右下角包裹鈕）購買道具及食物。

小青蛙如果沒去旅行，在屋內不是在吃飯，就是在看書。（圖／截取自遊戲畫面）

進入內屋－

畫面右下角有個「內屋」的按鈕，點進去後可以看見小青蛙不是在吃飯，就是在看書，其中左下角有個「したく（準備）」按鈕，點選後就可以為小青蛙準備出門的背包（藍色），通常裡面會放有便當、守護符、道具三類東西，各有效用。

另一頁則是在桌上擺放食物、道具做準備（黃色），等待小青蛙回家，若是家裡什麼都沒的話，青蛙很可能就會一直在外面流浪！但要注意的是，最下面的「かたづける」是「清空」的意思，按了確定後就會把桌上所有東西都收起來。

藍色框（左）可以為小青蛙整理背包，黃色框（右）則是準備桌上的物品。（圖／截取自遊戲畫面）

出門旅行－

小青蛙旅行時間並不固定，不在家的這段時間，主人就只能等待，利用機會收成三葉草，或是去商店補貨。

等到小青蛙回家後，會帶些「紀念照片」及「特產食物」來孝敬主人，可從主畫面右上角按鈕點選看到，而這些紀念照片也和實際日本景點有呼應，像是名古屋城、入道崎燈塔等等，隨著青蛙旅行經驗越多，出現的照片也就越稀有，偶爾還會和旅途夥伴合照，相當令人期待。

小青蛙回家後，會帶些「紀念照片」及「特產食物」來孝敬主人，可點選右上角按鈕來觀看小青蛙去了哪裡旅行。（圖／截取自遊戲畫面）

另外，隨著小青蛙經驗值越高，家裡不定期會出現各式各樣的「朋友」，最常見的有蝸牛，另外還有蜜蜂和烏龜，可以利用小青蛙帶回來的特產招待朋友，只要點選朋友的身體就可以進入餵食畫面，給牠們越厲害的東西，就能得到越厲害的回禮，這些回禮可以從信箱裡面確認。

隨著青蛙去不同的地方旅行，遊戲內容也會越加豐富，也會讓人開始期待下一次的旅行，總是心想著「我的青蛙怎麼還不出門？」、「我的青蛙怎麼還不回家？」宛如父母一般，瞬間秒懂做父母的矛盾心情。