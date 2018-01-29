結婚收到1500元「單數」紅包想絕交 網酸：1萬5就不氣了

結婚收到1500元「單數」紅包想絕交 網酸：1萬5就不氣了(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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在婚喪喜慶中有許多人會遵循傳統習俗，尤其包紅包、白包有很多「眉角」，包錯金額往往造成對方不悅。最近有一名女網友分享自己朋友的親身經驗，提到朋友結婚時收到一包1500元的「單數」紅包，讓他們氣到想絕交；眾人看完認為對方應該是不清楚習俗，也有網友酸新人「包1萬5就不會想絕交了吧」。

27日有一名網友在臉書社團發文抱怨，講到她的朋友結婚時，遇到有包單數紅包的狀況，對方包了1500元禮金，讓他們覺得很不吉利，不知道該如何處理，甚至氣得想絕交。原PO也表示，「雖然這時代有包就要偷笑了沒錯，但1500這數字不是白包才有的數字嗎？就像有人會在喪事包1600嗎？」

有許多網友認為沒必要那麼生氣，因為現在很多人並不清楚這些習俗禁忌。 有許多網友認為沒必要那麼生氣，因為現在很多人並不清楚這些習俗禁忌。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

有許多人對於紅包禮金單雙數的問題不以為意，「包這麼多別計較了，反正現代禁忌沒這麼多」、「翻臉或絕交也太嚴重了，確定是朋友嗎？」，不少人認為對方可能是不清楚習俗禁忌，「不是每個人都會知道這些習俗的」、「禮輕情意重嘛」。

原PO轉述朋友的經驗反倒引起部分網友揶揄，「如果是包15000就不會問也不想絕交了吧」、「若包15萬呢？有誰會生氣？」、「如果是15000或30000會有這種反應嗎？」、「但如果是15000你還會爆怨嗎？」

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