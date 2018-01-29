媳婦PO出「2月支出破16萬」 正義魔人：公婆包比媽媽多？

媳婦PO出「2月支出破16萬」 正義魔人：公婆包比媽媽多？(圖/爆料公社)

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每當春節到來，就是大人準備荷包淌血的時刻了！一名女網友日前公布自己的「2月支出計畫」，光是公婆的紅包就要各8000元、母親6000元，以及兩方的外公外婆2000元等，算一算不含伙食費費，就要花掉16萬多元，讓她忍不住說：「我煩惱到睡不著，不說了，我先去應徵小姐，收到我line的各位，快來捧場。」

女網友在臉書「爆廢公社」PO出自己的2月支出表，紅包部分，她包給公婆各8000元、自己的媽媽與阿嬤各包6000元、兩方的外公婆和侄子則是各包2000元；其他的費用包括小孩學費、車貸、勞健保、保險等，加起來總共要16萬3150元，龐大的費用讓她超無奈。

媳婦PO出「2月支出破16萬」 正義魔人：公婆包比媽媽多？ 女網友表示，雖然16萬是筆大數目，但自己也是能夠負擔才會這樣包，並沒有打腫臉充胖子。(圖/爆料公社)

貼文一出，許多網友也把重點擺在「為什麼包給公婆的比自己的家人還要多？」女網友回說，公婆已經退休了，平時都會幫忙照顧兩個兒子，還會打點一家人的晚餐，至於自己的母親還很年輕，也有在工作，所以稍微包少一點，「媽媽偉大、公婆也偉大，愛我的人都很偉大。」

但部分網友還是認為給自己的家人要多一點才對，「生你育你的是偉大的媽媽」、「要不就一樣多也可以」、「為什麼公婆還要分開包」、「是婆婆生你的嗎？」另外，也有網友出面緩頰「家家本來就有本難念的經」、「正義魔人不用干涉別人家務事」、「很多回酸文的還沒公公婆婆，懂個屁。」

事後女網友又回應，表示雖然16萬是筆大數目，但自己也是能夠負擔才會這樣包，「負擔得起跟會不會心痛是兩碼子事，這就像，你出國玩，享受到了，回國後要繳旅費還是會心痛一樣。」

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