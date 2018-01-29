神人教學秒辨認草莓哪個才好吃 網狂推：封妳草莓后！

2018年01月29日 15:59 邱柏玟

一名專業網友分享如何辨認好吃草莓的方式。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

近日天氣冷颼颼，讓大家徹底感受到冬天的寒冷，但除了低溫很有感，讓少女們更有感的就是「草莓季」來了！有一名神人在網路上分享了一篇「一秒教妳辨認好吃的草莓」，告訴大家怎麼挑才能吃到甜到心頭的，還介紹最適合採草莓的時機，引起網友狂推，還有人激動封她「草莓后」。

今(29)日稍早有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，因為一年一度的草莓季到了，而草莓更是萬千少女最喜愛的水果之一，所以她決定教大家怎麼辨認好吃的草莓。她介紹草莓產季是12月到4月，當採草莓時看到體積大小不同的要如何挑選，她直言「若一樣紅度(顏色)是小顆的，剖面整顆都是紅的，只要紅通通的都好吃」。

她還用苗栗大湖草莓分析，以「豐香草莓及香水草莓」哪種好吃舉例，她肯定地表示絕對是豐香草莓，因為該品種就是俗稱的「牛奶草莓」，所以若要採草莓時，可以直接詢問店家是哪種，再做選擇。而從外貌判斷，豐香草莓表層毛孔大、凹凸不平、水滴形狀；香水草莓表層有塑膠感、毛孔小，看起來比較漂亮，而蛋糕上的草莓通常是這種。

神人專業解析被網友狂推，還有人封她為「草莓后」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

原PO也建議想要採草莓的朋友，可以等到3月左右再去，因為可以吃到爽，價格也比較便宜。她加碼爆料，去大湖草草莓的話，大馬路旁邊的店家多是栽種香水草莓，所以若想吃到甜滋滋的豐香草莓，大家可以盡量到巷弄中「尋寶」。

該網友專業的「草莓文」被眾人狂推，紛紛留言感嘆，「推實用文，感謝分享」、「吃草莓真的好怕吃到酸的啊」、「我是選看起來粉刺多的」、「長知識了」、「大顆的吃起來比較爽但確實不甜，都會沾蜂蜜吃」，還有人忍不住叫原PO「草莓后」。還有一些網友開玩笑，「上禮拜用草莓粉刺面膜，拔起來和照片有87%像」，讓原PO被逗笑直言「不許你胡說」。