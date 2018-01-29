西門町「墾丁化」？3炸物這份量180元 網譏：鬼島

西門町「墾丁化」？（圖／翻攝自《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

繼墾丁2盤1845元的天價滷味為人所詬病之後，西門町某鹽酥雞攤日前遭民眾爆料，3樣份量極少的炸物竟然要價180元，讓網友狠酸「在鬼島沒標清價格的，這樣算你撿到喔！」

西門町「墾丁化」？3炸物這份量180元 網譏：鬼島 3炸物這份量180元（圖／翻攝自《爆料公社》）

有民眾在臉書《爆料公社》指出，友人日前前往西門町一家連鎖炸物攤，買了鹽酥雞、豆腐及長條狀炸物，不僅份量少到讓人傻眼，就連價格也讓人嚇到吃手手，原PO直呼「歹丸吶，甘！自毀前途啊台灣」，無奈表示「大家說看看你覺得這樣的價錢合理嗎？還是因為反應店租成本人事成本，這樣是合理的呢？」不免遭到質疑「又在坑殺觀光客？」

西門町「墾丁化」？3炸物這份量180元 網譏：鬼島 網友狠酸「在鬼島沒標清價格的，這樣算你撿到喔！」（圖／翻攝自《爆料公社》）

貼文一出引起不少網友熱議，紛紛留言撻伐「貴死了…180元嘉義吃到撐」」、「台南180也吃到吐」、「高雄180可以吃爽爽」、「這種價錢不會有回頭客」；不過也有網友表示「嫌貴...別吃就好，應該不難」、「西門町還有很多便宜的東西吃吧，問清楚價錢在吃啊」、「就是有你這種人吃不起來這邊哭，買之前是沒有嘴巴可以問嗎」

另外，也有人認為昂貴的租金才是主因「房東的房租貴，怪誰？」、「西門町的話這樣價格合理。有一半的淨利潤是房東賺去了」

神人教學秒辨認草莓哪個才好吃... 港女5000台北4天遊 台灣...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。