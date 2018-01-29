西門町「墾丁化」？3炸物這份量180元 網譏：鬼島

2018年01月29日 16:02 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

繼墾丁2盤1845元的天價滷味為人所詬病之後，西門町某鹽酥雞攤日前遭民眾爆料，3樣份量極少的炸物竟然要價180元，讓網友狠酸「在鬼島沒標清價格的，這樣算你撿到喔！」

3炸物這份量180元（圖／翻攝自《爆料公社》）

有民眾在臉書《爆料公社》指出，友人日前前往西門町一家連鎖炸物攤，買了鹽酥雞、豆腐及長條狀炸物，不僅份量少到讓人傻眼，就連價格也讓人嚇到吃手手，原PO直呼「歹丸吶，甘！自毀前途啊台灣」，無奈表示「大家說看看你覺得這樣的價錢合理嗎？還是因為反應店租成本人事成本，這樣是合理的呢？」不免遭到質疑「又在坑殺觀光客？」

網友狠酸「在鬼島沒標清價格的，這樣算你撿到喔！」（圖／翻攝自《爆料公社》）

貼文一出引起不少網友熱議，紛紛留言撻伐「貴死了…180元嘉義吃到撐」」、「台南180也吃到吐」、「高雄180可以吃爽爽」、「這種價錢不會有回頭客」；不過也有網友表示「嫌貴...別吃就好，應該不難」、「西門町還有很多便宜的東西吃吧，問清楚價錢在吃啊」、「就是有你這種人吃不起來這邊哭，買之前是沒有嘴巴可以問嗎」

另外，也有人認為昂貴的租金才是主因「房東的房租貴，怪誰？」、「西門町的話這樣價格合理。有一半的淨利潤是房東賺去了」