街友伯伯撿滿碗菸蒂讓店員超驚訝 網鼻酸：人窮心不窮

2018年01月29日 17:12 邱柏玟

日前有一名男大學生發文分享，提到自己在超商打工，親眼看到一名60歲左右的街友阿伯將路邊花圃旁的菸蒂，一個一個夾起來，後來捧著滿滿一碗的菸蒂拿到超商丟掉；男大生看到這景象直呼超震驚，還說徹底打破他對於街友的看法，也讓大票網友看完都鼻酸讚嘆「人窮心不窮」。

28日有一名男大學生在《Dcard》發文，說自己最近開始在住家樓下的超商打工，有一天晚上他看到一名街友阿伯拿酒瓶來換錢，並買了一包炸醬麵坐在店外的花圃旁食用；後來他跟同事在工作時往外頭一看，發現有兩名年輕女生在花圃旁的長椅上抽菸，但接下來的畫面讓男大生超震驚，因為街友阿伯默默地用筷子將地上的菸蒂一個一個撿起，再放到他剛剛吃完的炸醬麵碗裡。

街友示意圖，與本文無關。(圖/ 翻攝自YouTube@白癡公主)

原PO提到自己看到這一幕，馬上就出去幫忙，後來花圃的菸蒂也被阿伯撿得差不多，轉頭發現阿伯已捧著一碗「滿滿的菸蒂」，他從阿伯手中接過垃圾，便跟他道謝，而阿伯也只是點點頭示意就離開。

男大生表示自己先前對街友的印象不是很好，但看到這名阿伯撿菸蒂的舉動徹底打破他的想法，還痛批「反觀那些好手好腳資源優渥的抽菸抽完隨手丟，檳榔吃完隨口吐，讓路上變很噁，對比之下有些諷刺」。

大票網友看完男大生分享的故事都感到鼻酸，直言「看了不知道為什麼好難過」，還有人表示「生活中也會發現不經意的美好，台灣的環境應該大家愛護」；不少網友也紛紛提到，先前有一些YouTuber有拍攝街友相關的影片，希望大家能拋開刻板印象，他們也很需要溫暖的生活。

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