港女5000台北4天遊 台灣網友曝「飲食秘技」

有好山好水的台灣，只要加上創意、包裝，其觀光潛力是無窮的！（達志影像／shutterstock提供）

友善列印
／綜合報導

台灣旅遊景點豐富，再加上飛機航程短、機票便宜，可謂是香港遊客的後花園。日前就有一位香港媽媽，預計於復活節假期帶兒子來台旅遊，且機票和飯店都已經訂好了，不過由於預算有限，便事先在網路上問道「5千元可以在台北吃喝玩4天嗎？」貼文一出立即引起台灣網友熱議，紛紛獻上「飲食秘技」，認為只要省吃儉用、少碰地雷區，肯定沒問題！

這位香港媽媽在臉書《爆廢公社三館》透露，打算利用4月份的復活節假期偕兒子來台，不過面對物價較高的台北，如何利用僅有的旅費玩得盡興、吃的開心，卻讓她頭痛不已。雖然有網友認為，5千元要供兩人玩4天實在很牽強，「有點難…我上次去光吃跟交通費就快一萬了，而且都是搭大眾運輸工具哦」、「單純吃就覺得不夠誒，除非省省吃…可是這樣出來玩會有點掃興」

不過也有網友認為，已經扣掉住宿費及機票錢，5千元的預算絕對足夠，不過前提是僅能搭乘捷運和公車等大眾運輸、不能吃大餐、杜絕購物慾望，「單純吃四天絕對夠！除非都吃高檔的，不然四天5000吃小吃會吃不完」、「不亂買、亂吃高檔餐廳 可以」、「只要不要在百貨公司美食街吃小吃和不是鬧區的店面都還合理」、「不買禮物、去博物館、免費景點…四天一天可花1250，一餐吃300、一人150吃小吃吧，省一點3千可以搞定」

也有熱心網友提醒不要去觀光夜市，相反的，名氣較低的小吃店、燒臘店或是麵攤較經濟實惠「其實夜市的東西雖然很香，但是以單價來說份量真的很少，一般食量大的人就是一路吃過去才會飽的！還有自助餐千萬別去，那是最貴最划不來的地方。」

另外，也有人建議可以帶孩子去木柵動物園走走，門票很便宜，「不過吃的跟喝的自己買進去比較好」。捷運坐到北投站的話，則可以去北投公園，當地圖書館也很好消磨時間，「夜市小吃挑著吃其實沒有多貴，媽咪帶小孩也吃不多，了不起買個小玩具哄小孩，五千塊其實夠了。」

文章來源：Facebook/爆廢公社三館

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