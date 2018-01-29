國際滑冰賽表演突一片漆黑 靠觀眾照亮小巨蛋hold住

國際滑冰賽表演突一片漆黑 靠觀眾照亮小巨蛋hold住(圖/ 翻攝自YouTube)

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國際滑冰賽表演突一片漆黑 靠觀眾照亮小巨蛋hold住(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

2018四大洲花式滑冰錦標賽從24日舉行為期4天的賽事，在27日卻以比賽中途場館斷電的結局收場，儘管靠著熱情的現場觀眾拿起手機，一起照亮小巨蛋，讓選手能在「溫暖」的燈光中演出，但仍引起民眾熱議，甚至有網友痛批「丟臉到全球，各國直播到一半被迫提前結束」，還說現場超多外國人對此相當不滿。

滑冰錦標賽在27日晚間於台北小巨蛋舉行明星選手表演賽，但在雙人冠軍組合表演時，場館卻突然跳電，現場瞬間一片漆黑，維持了有20秒的時間，燈光才逐一緩慢地恢復，但因為無法播放音樂讓選手們盡情表演。不過，當下現場觀眾竟熱情地拿出手機，打開手電筒照亮滑冰場，讓選手感到很溫暖，於是接連展現滑冰特技，讓場面嗨翻。

當天的意外讓不少觀眾以為是故意的，因為現場氣氛因此變得很溫馨，今年的錦標賽也在這個突發狀況嚇結束。但主辦單位的疏忽，讓一些網友在臉書上痛罵，「雖然這不是世大運，但這也是冬奧前世界矚目的比賽，台北小巨蛋『落漆』到世界」，還爆料現場有超多外國觀眾不滿，「很遠的地方飛來，結果比賽這樣草草結束」。

四大洲花式滑冰錦標賽是從西元1999年開始舉辦，而台灣今年已經是第4次擔任主辦單位，分別在2011年、2014年、2016年都曾舉辦，也讓台灣民眾對「滑冰運動」更有興趣，還有許多國外滑冰迷特地飛到台灣欣賞選手們精采的表演。

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