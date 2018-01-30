美編手被愛犬咬斷！館長心疼給「優渥補償」 網友超羨慕

2018年01月30日 08:18 杜炤佑

(影片取自youtube／寶寶愛館長)

「館長」陳之漢去年徵求美編，薪水引起一陣話題，但沒想到美編才入職半年，手就被館長的愛犬「大雄」咬斷。28日館長在直播中無奈表示：「美編的手已經斷了！被大雄咬斷的！這個狗啊他媽的！不知道該怎麼處理。」而大雄被館長飼養的5年來，竟就咬了10個人，讓館長相當苦惱，也希望給美編放假2個月，薪水照付，不過美編卻不願休息，這番「補償言論」也讓網友超羨慕，直呼「很難遇到這種好老闆了！」

館長的狗「大雄」日前因誤以為食物要被拿走，咬傷員工美編的手，導致他左手有3根手指撕裂傷，小指骨頭還斷裂，目前雖以木板固定包紮，約要治療兩三個月，讓館長無奈嘆說：「養完大雄後，以後再也不養狗了！」

館長無奈自己的愛犬5年內咬傷10人。(圖/翻攝自館長臉書)

館長表示，大雄5年來咬傷了10人，大多都是因為摸牠被咬，對於這次美編受傷，「我會想辦法補償他！ 下個月算薪水，先補1萬2！醫療費另外算」，還要美編休假2個月，期間薪水照給，不過美編仍不願意休假。

聽完館長的「補償論」，許多網友紛紛大讚，「這種老闆哪裡找啊」、「看完好想去館長那上班」、「超羨慕！」、「好老闆！給館長一個讚」。

對於大雄如此兇猛咬人，其他網友紛紛留言「館長一定在牠小時候常常這樣抱牠，其實這裡就錯誤了，狗的頭高過於主人肩膀，會讓牠產生原來我的地位可以跟你一樣的心理，尤其是這種猛犬，之後沒有導正只會越來越兇」、「狗在小時候沒有教育好，長大了對他施暴有時候會適得其反，壞習慣已經入骨，很難教了！」

不過也有網友表示，「大雄之前就送去訓練過了但是沒有效，還花了館長一筆不小的費用，連該訓練所的員工都被咬傷，館長已經是盡力了。」