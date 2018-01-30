體貼店家一早就訂！她訂便當點太多樣 竟被老闆罵：很難做

2018年01月30日 09:27 杜炤佑

日前一名女網友在臉書PO文表示，自己在公司是訂便當小妹，29日她拿同事給的新菜單統計菜色，沒想到打電話去訂餐時，卻被老闆飆罵：「你們每個人都點不一樣，這樣我很難做」，讓她相當錯愕，直呼：「點太多種是我在為難店家？」

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，自己是負責幫同事們訂便當的小妹，當天幫大家統計完之後，「我怕太多，店家來不及做，我早上9點半就打了電話說要訂餐。」沒想到老闆聽了卻很生氣說：「你們每個人都點不一樣，這樣我很難做，這樣要我怎麼做，你們這樣我不會外送！」

當時女網友慌張地表示自己不知道有這項規定，老闆又生氣地罵：「你們盡量全部點一樣的，例如8個人，最好點2種就好，最好大家都統一，你們這樣我們不會送，我們這裡有這樣的規定。」更說：「只有這一次，下次這樣我不會送」，然後就將電話掛了。

對此，女網友無奈地說：「我有看到名片上面寫建議您點選同樣產品，以加速服務時間，但菜單那麼多東西，我不知道大家喜歡吃什麼，總不能規定說你們只能點滷肉飯和排骨飯之類的吧，我也怕店家來不及，9點半就打了電話。」雖然明白各行各業都有辛苦的地方，但還是覺得很莫名其妙，「是潛規則？點太多種是我在為難店家？」

其他網友紛紛砲轟便當店老闆。(圖/爆怨公社)

文章一出，許多網友紛紛砲轟店家太囂張，「傻眼，那就出每日特餐啊！一天只賣一種飯」、「要是我會說，那我不要了」、「我們部門只要碰到這種店家是馬上換別家，沒有下一次」、「那我怎麼辦，補習班打電話來叫飲料2、30杯飲料，選項冰塊甜度大小都不一樣，我是不是不只爆氣還要中風了」。