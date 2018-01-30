台南最過譽的美食是什麼？網友點名這兩樣

台南最過譽的美食是什麼？網友點名這兩樣（圖為國華街與友愛街商圈／本報系資料）

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台南富有「美食之都」的稱號，曾被外媒大篇幅報導台南在地小吃，包括牛肉湯、擔仔麵、蝦捲、碗粿、虱目魚、棺材板等等，但卻有不少網友認為並不如傳說中美味，為此時常在網路上掀起口水戰，近日有網友好奇發問「台南最過譽的美食是什麼？」答案讓人跌破眼鏡。

台南美食暴紅後，曾有不少人在網路上討論起「台南食物是不是過譽了」話題，近日一名網友在《批踢踢實業坊》發文，表示近日要到台南找同學玩，聽聞台南有許多美食，但又擔心期望太高有所落差，為此詢問「台南美食到底哪一樣最過譽啊？」

貼文曝光後，瞬間引起廣大網友熱烈討論，綜合網友意見，大多數網友點名「蝦捲」及「棺材板」太過譽，「在台南待了十年，蝦捲真的完全不覺得好吃」、「吃蝦捲，根本是吃脆皮嘛！油滋滋的，噁心，蝦肉只有一些而已，暴利嘛」、「我台南人，我認為是棺材板」、「棺材板，吃起來像嘔吐物」、「棺材板，吃一次就不想再吃了」。

另外，還有其他網友紛紛表示台南食物偏甜，美味與否因人而異，「每個人口味不同。不過台南雷店確實不少」、「到處都糖，空氣都甜的」、「找當地朋友帶你去吃，別吃網路上找的」、「好不好吃我不知道，吃的種類很多倒是真的」、「先去新竹，就覺得台南的東西是人間美味」。

大多數網友點名「蝦捲」及「棺材板」過譽了。（資料照／周曉婷攝） 大多數網友點名「蝦捲」及「棺材板」過譽了。（資料照／周曉婷攝）
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