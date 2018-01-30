星光空姐穿「戰袍」喝喜酒上下大開 狠搶新娘風采

2018年01月30日 10:22 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

華航最美空服員林佩瑤，昔日曾為了一圓歌唱夢想，留職停薪參加第二屆《超級星光大道》，最後拿下第9名的好成績，雖然回歸老本行，仍不時與粉絲在社群網路上互動。日前她南下參加表妹婚禮，不過一襲「上下大開」的洋裝卻讓人看得臉紅心跳，粉絲不禁笑虧「太搶新娘風采！」

林佩瑤一襲「上下大開」的洋裝讓人看得臉紅心跳。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

林佩瑤28日特地南下參加表妹婚禮，不過挑選的「戰袍」卻讓人眼睛大吃冰淇淋，一襲深V洋裝露出雄偉事業線，就連裙襬也一路高衩開到大腿根部，合身剪裁亦襯托出了她前凸後翹的好身材，儘管她特地將一頭微卷秀髮撥到胸前，但仍掩蓋不住胸前春光。她還透露自己又被新人指定接捧花，讓她無奈笑說「到底有多怕我嫁不出去。」

粉絲看了照片後，笑虧「完勝新娘」（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

不少粉絲看了照片後，紛紛留言大讚「太美了」、「女神」；不過也有粉絲笑虧「完勝新娘」、「妳搶了新娘的風頭了」，林佩瑤則回應「表妹早知道表姐是個暴露狂不意外」

現年35歲的林佩瑤2007年參加第2屆《超級星光大道》時，就和Lamigo桃猿隊的球員詹智堯傳出緋聞，直到男方獲得職棒生涯首座單場MVP，球團安排她到現場頒發獎座，兩人戀情才曝光。事實上，兩人從高中就開始交往，愛情長跑14年，外界都以為他們會步上紅毯，未料2年前還是以分手收場，據悉，是因為雙方對婚事沒有共識，但親友卻給不少壓力，才決定退回朋友關係。