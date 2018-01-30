《旅蛙》傳達10種道理 呂秋遠：生命自己會找到出路

2018年01月30日 10:48 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

小青蛙如果沒去旅行，在屋內不是在吃飯，就是在看書，人性化舉動萌翻人心。（圖／截取自遊戲畫面）

日本手遊《旅行青蛙》（旅かえる）（簡稱《旅蛙》）爆紅，掀起一股「全民養蛙熱潮」，成為繼寶可夢後再度爆紅的遊戲，就連藝人五月天阿信、Selina、炎亞綸等人都加入「曬蛙」行列。律師呂秋遠也在臉書分享養蛙心得，表示《旅蛙》教會他10件道理，「如果把這款遊戲當作養寵物的把戲，那就錯了！」

律師呂秋遠30日凌晨在臉書寫下，近日爆紅的《旅行青蛙》這款遊戲，雖然是日文介面，但仍引起許多民眾下載，他的臉書牆幾乎被攻占大半，「不過，如果把這款遊戲當作養寵物的把戲，那就錯了！」

呂秋遠列出了10項《旅蛙》教會他的10種生活道理，短短不到一天時間，吸引上萬人按讚分享：

1. 不要擔心宅在家裡的孩子，他哪天想通了，就會走出去。

2. 真正的信賴關係，不是建立在佔有，而是隨他去。對生命尊重，就是對自由尊重。

3. 關係，不是付出多少就能回收多少。一分耕耘一分收穫，這種事情不存在現實生活中。

4. 付出如果有回報，都要當作是意外的驚喜。情感勒索孩子，他只會離你越來越遠。

5. 不要想操縱任何人，包括自己的孩子。更不要強迫孩子去複製別人的人生，每個個體都不一樣。

6. 旅行，是療癒自己與別人的一種方式。

7. 面對分離，不願意放手，難過的只有自己。

8. 要告訴你的家人，不論他遇到什麼困境，隨時歡迎他回來。

9. 人生本來就是孤獨的，善待那個在你身邊的人，因為他隨時會沒有原因的離開你。

10. 生命自己會找到出路，青蛙也是。

網友們看後紛紛大讚「好有深度的蛙」、「希望爸媽們都看看」、「曬青蛙的人，就跟日常的爸媽希望小孩值得炫耀一樣」、「其實不只是小孩，人與人之間合久必分、分久必合」、「看著竟然有點想哭，這都是現在的課題」、「好療癒的一段感受…跟著青蛙往這10條路走就豁然開朗啦！」