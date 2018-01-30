病患突心跳停止！女醫「5分鐘500次CPR」影片曝光 網狂讚

病患突心跳停止！女醫「5分鐘500次CPR」影片曝光 網狂讚(圖片／截自影片)

友善列印
／綜合報導

日前大陸廣西壯族自治區桂林市一名何姓女子在19日突然心臟病發，當時送醫急救的期間心跳停止，跟隨在一旁的張姓女醫師見狀，立刻一邊移動一邊幫她做CPR，在5分鐘內整整按壓了500次，最後終於讓何女順利恢復意識，監視影片曝光後，令網友看了直呼很感人！

據陸媒報導，19日何女因心臟病發作呼吸困難，被家人帶至南溪山醫院急救，當時主治醫師認定必須馬上動手術，不料卻在推床進手術室的途中心跳停止，一同移動的張紅雨醫師見狀，連忙一邊移動一邊實施CPR急救，且短短5分鐘內就做了500次按壓。

影片中可見，當時何女躺在病床上失去意識，張紅雨站在一旁連忙進行心肺復甦術，醫護人員也緊張地說：「快點、快點！」最後在張紅雨的急救下，何女才順利醒來，而病床送進手術室後，張紅雨才滿頭大汗，累得蹲在地上休息。

報導提到，何女的丈夫表示：「我看到她滿頭大汗、氣喘吁吁，心裡真的特別感動！」張紅雨也說：「這其實是作為醫生的本能反應，都是我應該做的，所有醫生面對這種情況也都會這樣。」

對此，網友紛紛熱烈稱讚張紅雨醫師，「很感人」、「醫師很棒，辛苦您了」、「醫護人員真的是站在第一線的偉人」、「給醫師護士一個讚」。

文章來源：完整影片點這

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