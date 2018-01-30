「咬一口不會少塊肉」他暴怒拿油條巴頭狂K3歲童

2018年01月30日 12:25 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

有民眾日前到夜市買油條時，一時不察就被身旁的男童偷咬了一口，向家長反映時，卻被反嗆「咬一口油條又不會少塊肉」，他暴怒之下就拿著油條對男童巴頭狂K，對方家長氣得要求5000元和解費，不然就提告。

原PO日前在《巴哈姆特論壇》將事情經過PO文，透露他近日到夜市想買油條果腹時，在等老闆盛裝杏仁茶期間，手上的油條竟被一旁的3歲男童探頭咬了一口，氣得他轉身向男童家長理論，不料對方竟回應他「一口油條又不會少塊肉！」原PO認為家長不願承認錯誤又拒絕管教，一時理智斷線，「我直接拿著手上的油條，往那個死屁孩頭上狂打，大概打了5、6下吧，直到被老闆攔住才停下來！」

原PO表示，雖然男童沒有受傷，但被突如其來的舉動嚇壞嚎啕大哭，對方家長氣得報警處理，一行人被帶回警局作筆錄，男童家長表示「不敢相信有人拿油條打他兒子」，原PO也堅決不道歉，要提告也沒關係。

事後男童家長約原PO出來談和解，一開口便喊價5000元和解費，直言願意付錢的話就不提告、不追究，不過原PO認為油條的軟Q程度，跟綜藝節目打人的棒子差不多，男童並沒有受傷，於是告訴對方「如果小孩有被我打傷，可以拿出驗傷單或者醫療收據，我實付金額！」男童父親聞言仍不斷跳針索要5000元，甚至渾身酒氣嗆聲「告到死！」後續雙方談不攏，最後不歡而散。

不少網友認為「拿油條打人也太好笑了」，紛紛留言笑虧「油條是無辜的」、「油條戰士」、「用油條打的話…會受傷嗎？」、「笑到岔氣！」；不過也有人認為男童家長很有問題「如果是我小孩，我會再買一條賠給當事人」