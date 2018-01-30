18歲服務生慘遭送菜梯狠夾 雙腿在外掙扎超驚悚

18歲服務生慘遭送菜梯狠夾 雙腿在外掙扎超驚悚(圖/ 翻攝自《澎湃新聞》影片)

友善列印
／綜合報導

辛苦工作卻慘遇事故，不禁令人鼻酸！大陸浙江的一間飯館傳出一名18歲服務生工作時，身體被驟降的送菜電梯夾住，監視器拍下事發全程，驚見他被夾住後雙腿在外掙扎，搶救後仍不治身亡；驚悚畫面讓許多同業人士感嘆，「這種電梯其實很危險，用想的就很恐怖」。

該事故發生於28日，位在寧波市鄞州區的一間4層樓飯館，因為要方便送菜和運輸餐盤等用品，室內有兩部工作用的送菜電梯，當時18歲服務生本來在一樓清潔環境，打算把餐盤放進菜梯，沒想到上半身進入後，菜梯卻猛然向下運行，他就被菜梯和木製擋板緊緊卡住，下半身露在外頭掙扎。

送菜電梯出問題，造成驚悚事故。 送菜電梯出問題，造成驚悚事故。(圖/ 翻攝自《澎湃新聞》影片)

周遭同事見狀即刻報案，消防員立刻趕到現場搶救，但服務生頸椎、胸腔部分都被夾住，消防員只好先剪斷菜梯開關的鋼絲，及拆解木製擋板，花了10多分鐘才成功將他救出，不幸的是，服務生送醫後仍不治身亡。

服務生經過搶救後仍不治身亡。 服務生經過搶救後仍不治身亡。(圖/ 翻攝自《澎湃新聞》影片)

飯館送菜電梯發生死亡事故，但電梯為什麼會突然運行還需要進一步調查。而經《澎湃新聞》報導後，引起大票網友熱議，紛紛留言感嘆，「生命真的很脆弱」、「18歲就為了工作生活喪命」、「R.I.P」；還有在飯館工作過的人分享經驗，「之前工作的餐廳也有菜梯，老闆還提醒不能把頭伸進去」、「這種電梯裡面很深，現在光想到就覺得恐怖」。

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