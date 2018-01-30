三葉草不夠用？《旅行青蛙》一招「無限刷」變大課長

三葉草不夠用？《旅行青蛙》一招「無限刷」變大課長（圖／翻攝自高高在上的麻里子微博）

友善列印
／綜合整理

日本手遊《旅行青蛙》（旅かえる）（簡稱《旅蛙》）爆紅，掀起一股「全民養蛙」熱潮，有許多主人為了讓小青蛙過更好的生活，寄更多的明信片回家，常常努力在收割三葉草（遊戲貨幣），如今有玩家發現新漏洞，使用iPhone收割三葉草時，按下Home鍵進入Siri畫面，再回到遊戲畫面時就會發現貨幣數增加了，但三葉草卻沒有被拔掉，讓玩家能夠「無限次收割」，快速變成大課長！

近日微博流傳一張「飛蛾抓著青蛙飛行」相片，據傳是花了3000元的幸運鈴、1500元的提燈、750元高級帳棚及抽獎得到的牛蒡餅乾才換來的「高級旅程」，照片讓不少網友為之羨慕，紛紛追求快速晉升貨幣方式。

有網友發現《旅行青蛙》在蘋果手機（iPhone）有漏洞，在點選三葉草前按住Home鍵，在進入siri畫面前快速收割，回到庭院主畫面後會發現左上角貨幣數量增加了，而且三葉草也沒有因此被拔除。(圖／杜炤佑攝) 有網友發現《旅行青蛙》在蘋果手機有漏洞，在點選三葉草前按住Home鍵，在進入siri畫面前快速收割，回到庭院主畫面後會發現左上角貨幣數量增加了，而且三葉草也沒有因此被拔除。(圖／杜炤佑攝)

為此，就有一名大陸網友發現遊戲漏洞，前提是使用蘋果手機（iPhone），在點選三葉草前按住Home鍵，在進入siri畫面前快速收割，回到庭院主畫面後會發現左上角貨幣數量增加了，而且三葉草也沒有因此被拔除，也就是說可以「無限次」重複動作進行收割，刷到手軟，不用再經過三個鐘頭等待三葉草重生。

消息曝光後，迅速在網路上掀起熱議，讓不少玩家眼睛一亮紛紛嘗鮮，「實際測試真的有效，但時間只夠長一根三葉草」、「確實有效果，但有時後能增加金額數，有時候卻失敗」、「很神奇耶，不過實在太麻煩啦！」、「集到3000元home鍵都爛了」；另外也引起三星玩家哀號「安卓這次一樣被邊緣」、「給安卓一點人權好嗎？」

利用漏洞進行收割，可以快速增加三葉草數量，以便給小青蛙更好的旅途。（圖／截取自遊戲畫面） 利用漏洞進行收割，可以快速增加三葉草數量，以便給小青蛙更好的旅途。（圖／截取自遊戲畫面）
佛系手遊《旅行青蛙》暴紅！解析遊戲全攻略
為什麼你的青蛙老是不在家？小心按錯鍵讓牠森77
18歲服務生慘遭送菜梯狠夾 ... 暴動啦！天菜表弟「190公分...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。