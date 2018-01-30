三葉草不夠用？《旅行青蛙》一招「無限刷」變大課長

2018年01月30日 15:34 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

日本手遊《旅行青蛙》（旅かえる）（簡稱《旅蛙》）爆紅，掀起一股「全民養蛙」熱潮，有許多主人為了讓小青蛙過更好的生活，寄更多的明信片回家，常常努力在收割三葉草（遊戲貨幣），如今有玩家發現新漏洞，使用iPhone收割三葉草時，按下Home鍵進入Siri畫面，再回到遊戲畫面時就會發現貨幣數增加了，但三葉草卻沒有被拔掉，讓玩家能夠「無限次收割」，快速變成大課長！

近日微博流傳一張「飛蛾抓著青蛙飛行」相片，據傳是花了3000元的幸運鈴、1500元的提燈、750元高級帳棚及抽獎得到的牛蒡餅乾才換來的「高級旅程」，照片讓不少網友為之羨慕，紛紛追求快速晉升貨幣方式。

有網友發現《旅行青蛙》在蘋果手機有漏洞，在點選三葉草前按住Home鍵，在進入siri畫面前快速收割，回到庭院主畫面後會發現左上角貨幣數量增加了，而且三葉草也沒有因此被拔除。(圖／杜炤佑攝)

為此，就有一名大陸網友發現遊戲漏洞，前提是使用蘋果手機（iPhone），在點選三葉草前按住Home鍵，在進入siri畫面前快速收割，回到庭院主畫面後會發現左上角貨幣數量增加了，而且三葉草也沒有因此被拔除，也就是說可以「無限次」重複動作進行收割，刷到手軟，不用再經過三個鐘頭等待三葉草重生。

消息曝光後，迅速在網路上掀起熱議，讓不少玩家眼睛一亮紛紛嘗鮮，「實際測試真的有效，但時間只夠長一根三葉草」、「確實有效果，但有時後能增加金額數，有時候卻失敗」、「很神奇耶，不過實在太麻煩啦！」、「集到3000元home鍵都爛了」；另外也引起三星玩家哀號「安卓這次一樣被邊緣」、「給安卓一點人權好嗎？」