窮女大生搭車向母訴苦經濟壓力大 睡醒竟收到暖心「餐巾紙」

窮女大生搭車向母訴苦經濟壓力大 睡醒竟收到暖心「餐巾紙」(圖/ 翻攝自臉書@ Ella Johannessen)

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每個人遇到困難時，若有人伸出援手真的是一件很溫暖的事！英國有一名女大學生約翰尼森(Ella Johannessen)日前在搭火車途中和母親講電話，訴說自己因為經濟出狀況讓她要撐不下去了，之後便掛掉電話睡著；沒想到她清醒後發現腿上有一張餐巾紙，裡面竟包了100英鎊(約新台幣4100元)，讓她感動痛哭。

綜合外媒報導，約翰尼森是一名就讀利茲貝克特大學(Leeds Beckett University)的23歲女學生，27日她搭乘從倫敦國王十字車站到里茲的火車，途中她打電話給母親，說到因為要專注在學業上便辭去打工，但這個決定讓她經濟陷入困境，先前還曾因為銀行轉帳出問題，遺失35英鎊(約新台幣1435元)，雪上加霜讓她很崩潰。

與母親講完電話後，約翰尼森拿著手機在座位上睡著，後來當她醒來後，腿上有一張「餐巾紙」，裡面居然夾著100英鎊(約新台幣4100元)，當場讓她感動到大哭；事後她將此事分享在臉書上，希望能讓這名神秘的好心人知道，她非常感謝他的幫助，短短幾天之間，已超過6千名網友將貼文轉發，更吸引眾多媒體採訪。

大票網友對於這個溫暖的故事，紛紛留言讚賞這名神秘的好心人，「恢復對人類的信心」、「這是個感人的故事」、「神秘的好心人好慷慨，希望他有幫到妳」、「好人會有好報的」、「世界上還是有很多善良的人，一個小小的舉動就能幫助到別人」。

文章來源：Daily Mail

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