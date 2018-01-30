大雄遭館長訓斥影片曝光 網友卻糾正這動作錯了

大雄遭館長訓斥影片曝光 網友卻糾正這動作錯了（圖／翻攝館長臉書／翻攝影片）

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大雄遭館長訓斥影片曝光（影／翻攝youtube／寶寶愛館長）

「館長」陳之漢去年徵求美編，薪水引起一陣話題，但沒想到美編才入職半年，手就被館長的愛犬「大雄」咬傷，館長氣到要大雄在直播鏡頭前向美編道歉，怒斥大雄一頓，沒想到卻有不少網友糾正館長舉止，認為「在教訓狗的時候，千萬不要摸頭！」

館長28日在直播中對著門口呼叫大雄，「不要在門口！過來，怕個屁，來，坐下！」接著要大雄向鏡頭前網友道歉，「跟大家道歉，跟美編道歉，你知不知道你做錯了？你知不知道這樣咬人會死人的欸，你知道嗎？」

館長表示，當年大雄從大約手掌心的大小開始養，沒想到養到現在竟然咬了十幾個人，「我老爸為了你花了一堆錢，你他媽一直咬、一直咬，我老婆你也咬，我員工你也咬，你要我揍你嗎？」

影片曝光後，大雄無辜的眼神引起網友熱議，不時偷瞄館長，讓網友們笑翻「牠還撒嬌欸，無辜﻿」、「感覺大雄有在反省了﻿」、「狗狗這種眼神就是知道錯了﻿」、「扣大雄的年終吧」。

另外，還有網友提醒館長，教訓狗的方式錯誤，「在教訓狗的時候，千萬不要摸牠，不然他會以為在獎勵牠」、「摸狗的頭對狗的意思就是做得對的意思，其實就是要攻擊時，摸頭就是說『去吧』的意思，所以要訓練狗對錯，千萬不能摸頭」、「要懲罰，帶狗口罩一天他才會記住」。

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