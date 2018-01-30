酒駕男撞死清大奇才掀「陰謀論」鄉民分析揭亮點

2018年01月30日 17:14 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

清華大學物理系博士生林仲桓，2016年不幸遭酒駕男違規撞死，筆電還遭焚毀，珍貴研究資料付之一炬，清大師生不捨林的心血就此斷送，拼湊其實驗數據接手完成，登上國際期刊。有鄉民認為，林仲桓所研究的論文難度相當高，其研究的「鍺烯表面物理」為半導體薄膜材料的重大發現，屬於世界級的曠世研究，不少鄉民質疑背後死因不單純，目的是要銷毀林筆電內的重要資料；不過也有人從各角度分析，表示應是單純酒駕肇事，再度引起熱議。

國立清華大學物理所博士生林仲桓前年不幸車禍身亡，林仲桓的指導教授、清大物理系教授唐述中（2排右2）帶領學生接手他生前研究的半導體薄膜新材料「鍺烯」實驗數據，完成論文並投稿國際期刊，盼能對物理界有所貢獻，完成他的遺願。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月29日

被譽為「清大奇才」的林仲桓2年前凌晨做完實驗回家路上，遇上胡家瑞酒駕違規迴轉，不幸被捲入車底，胡男事發當下還猛踩油門，將林拖行70公尺最終慘死輪下。可惡的是，胡男還將儲存研究數據的筆電放火焚毀，並丟進河裡，由於胡男行徑可疑，網路上甚至衍生出陰謀論，直指肇事者目的是要拿走或是銷毀林仲桓筆電內的「半導體薄膜新材料（鍺烯）實驗數據」。

不過有網友在PTT八卦板上，針對「陰謀論」提出看法，他提到林的論文難度相當高，「他做的題目其實算是我以前的研究專長之一，所以我很明白那有多難做，清大材料算是台灣材料研究所的龍頭，能夠就讀的學生跟做出來的研究都是很高等的，這位林博士既然已經取得老師的同意要準備口試，表示他在這方面已經有很重大的突破。」

清大師生接手完成已故博士生林仲桓的研究，林父（左二）對協助完成師生及校長賀陳弘（左）表達感謝之意。（徐養齡攝）

然而肇事者為了滅跡，還將林的筆電焚毀，以至於重要研究資料流失，網友認為相當可惜，「雖然Physical Review是老牌的物理期刊 但是普遍來說impact factor不是太高，主要是給一些偏物理探討的文章來發表，所以發表在這個期刊當然有兩個考量：第一、因為是新發現的結果比較容易上；第二、他留下來可以找到的資料並不太多，所以才會只投這個期刊，如果可以找到的資料夠多的話，我想AM、AFM甚至NM應該都有可能會上，這實在很可惜。當然，找不到足夠資料的原因應該是大部分資料應該都是在他的筆電裡面，這是最保險的做法，我自己也都是這樣。」

不過他也強調，「重大資料還是要備份，不敢放雲端、怕被駭沒關係，至少有第二個硬碟備份，才不會萬一硬碟壞掉或是掉了，造成終生遺憾。」

國立清華大學物理所博士生林仲桓（右2）前年不幸車禍身亡，學校師生接手他生前研究的半導體薄膜新材料「鍺烯」實驗數據，完成論文並投稿國際期刊，盼能對物理界有所貢獻，完成他的遺願。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月29日

至於網路上傳的沸沸揚揚的陰謀論，該網友則認為大可不必，「如果真的要阻止他的研究成果，應該有比這個更好的方法，不用這種這麼明顯的做法，更不會找一個吸毒犯來執行，但是酒駕還得要更防範跟嚴加取締這的確是事實，不然就算一命換一命，拿吸毒犯的命換一個博士的命，我想這不是一個等值的交換。」

貼文一出立刻被鄉民推爆，紛紛留言回應「推觀點」、「推重大發現不能放雲端，但要一直備份」；不過還是有不少鄉民質疑案情另有蹊蹺，直言「燒筆電真的太怪了」、「個人依然認為很可能是陰謀」、「這一定不是車禍意外，但真相也不可能水落石出。拿走筆電到底衝殺小？筆電裡有肇事者證據？」、「為什麼燒了筆電，還另外買了一台新的代替？」