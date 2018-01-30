酒駕男撞死清大奇才掀「陰謀論」鄉民分析揭亮點

胡家瑞駕駛藍色轎車，撞死正在過馬路的32歲清大物理所博士生林仲桓，且將林男的筆電燒毀。（廖智怡翻攝）

友善列印
／綜合報導

清華大學物理系博士生林仲桓，2016年不幸遭酒駕男違規撞死，筆電還遭焚毀，珍貴研究資料付之一炬，清大師生不捨林的心血就此斷送，拼湊其實驗數據接手完成，登上國際期刊。有鄉民認為，林仲桓所研究的論文難度相當高，其研究的「鍺烯表面物理」為半導體薄膜材料的重大發現，屬於世界級的曠世研究，不少鄉民質疑背後死因不單純，目的是要銷毀林筆電內的重要資料；不過也有人從各角度分析，表示應是單純酒駕肇事，再度引起熱議。

清華師生助林仲桓研究登國際期刊 國立清華大學物理所博士生林仲桓前年不幸車禍身亡，林仲桓的指導教授、清大物理系教授唐述中（2排右2）帶領學生接手他生前研究的半導體薄膜新材料「鍺烯」實驗數據，完成論文並投稿國際期刊，盼能對物理界有所貢獻，完成他的遺願。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年1月29日

被譽為「清大奇才」的林仲桓2年前凌晨做完實驗回家路上，遇上胡家瑞酒駕違規迴轉，不幸被捲入車底，胡男事發當下還猛踩油門，將林拖行70公尺最終慘死輪下。可惡的是，胡男還將儲存研究數據的筆電放火焚毀，並丟進河裡，由於胡男行徑可疑，網路上甚至衍生出陰謀論，直指肇事者目的是要拿走或是銷毀林仲桓筆電內的「半導體薄膜新材料（鍺烯）實驗數據」。

不過有網友在PTT八卦板上，針對「陰謀論」提出看法，他提到林的論文難度相當高，「他做的題目其實算是我以前的研究專長之一，所以我很明白那有多難做，清大材料算是台灣材料研究所的龍頭，能夠就讀的學生跟做出來的研究都是很高等的，這位林博士既然已經取得老師的同意要準備口試，表示他在這方面已經有很重大的突破。」

師生接手研究 助他躍上國際 清大師生接手完成已故博士生林仲桓的研究，林父（左二）對協助完成師生及校長賀陳弘（左）表達感謝之意。（徐養齡攝）

然而肇事者為了滅跡，還將林的筆電焚毀，以至於重要研究資料流失，網友認為相當可惜，「雖然Physical Review是老牌的物理期刊 但是普遍來說impact factor不是太高，主要是給一些偏物理探討的文章來發表，所以發表在這個期刊當然有兩個考量：第一、因為是新發現的結果比較容易上；第二、他留下來可以找到的資料並不太多，所以才會只投這個期刊，如果可以找到的資料夠多的話，我想AM、AFM甚至NM應該都有可能會上，這實在很可惜。當然，找不到足夠資料的原因應該是大部分資料應該都是在他的筆電裡面，這是最保險的做法，我自己也都是這樣。」

不過他也強調，「重大資料還是要備份，不敢放雲端、怕被駭沒關係，至少有第二個硬碟備份，才不會萬一硬碟壞掉或是掉了，造成終生遺憾。」

清華師生助林仲桓研究登國際期刊 國立清華大學物理所博士生林仲桓（右2）前年不幸車禍身亡，學校師生接手他生前研究的半導體薄膜新材料「鍺烯」實驗數據，完成論文並投稿國際期刊，盼能對物理界有所貢獻，完成他的遺願。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年1月29日

至於網路上傳的沸沸揚揚的陰謀論，該網友則認為大可不必，「如果真的要阻止他的研究成果，應該有比這個更好的方法，不用這種這麼明顯的做法，更不會找一個吸毒犯來執行，但是酒駕還得要更防範跟嚴加取締這的確是事實，不然就算一命換一命，拿吸毒犯的命換一個博士的命，我想這不是一個等值的交換。」

貼文一出立刻被鄉民推爆，紛紛留言回應「推觀點」、「推重大發現不能放雲端，但要一直備份」；不過還是有不少鄉民質疑案情另有蹊蹺，直言「燒筆電真的太怪了」、「個人依然認為很可能是陰謀」、「這一定不是車禍意外，但真相也不可能水落石出。拿走筆電到底衝殺小？筆電裡有肇事者證據？」、「為什麼燒了筆電，還另外買了一台新的代替？」

文章來源：PTT

大雄遭館長訓斥影片曝光 網友... 故宮文物「旅蛙風」！照片毫無...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。